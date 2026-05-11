PM મોદીની અપીલ બાદ પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 11, 2026, 10:59 AM IST|Updated: May 11, 2026, 10:59 AM IST

Petrol Diesel Price Today : ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, રૂપિયા-ડોલરના વિનિમય દર અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાદવામાં આવતા કરના આધારે નક્કી થાય છે. તેથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ બજારોમાં થતી વધઘટ સ્થાનિક ભાવોને પણ અસર કરી શકે છે.
 

Petrol Diesel Price Today : ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વની નજર હાલમાં ઓઈલ માર્કેટ પર ટકેલી છે. અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે શાંતિ પ્રસ્તાવ પર સર્વસંમતિ ન થવાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.   

સોમવારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. આ વધારા પછી બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ આશરે 3.5% વધીને 104.80 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો છે. ફેબ્રુઆરીના અંતમાં આ સંઘર્ષની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ઓઈલ માર્કેટમાં વધારો સતત ચાલુ છે.  

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ચાલી રહેલા તણાવની ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઈન પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે અને હાલમાં દરેકના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, શું ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે ? ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ જનતાને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવાની અપીલ કરી છે.  

આ બધાની વચ્ચે ભારતમાં આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. દેશભરમાં ફ્યુઅલના ભાવ દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે અપડેટ થાય છે. ત્યારે આજે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર અને મુંબઈમાં લગભગ ₹103.50 પ્રતિ લિટર છે. તો ડીઝલનો ભાવ અનુક્રમે ₹87.67 અને ₹90.03 છે.  

અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવની વાત કરીએ તો પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.77 પ્રતિ લિટર છે. જો કે, આગામી દિવસોમાં વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને પુરવઠામાં વિક્ષેપ ભાવ પર દબાણ લાવી શકે છે.  

