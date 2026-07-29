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ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં આખા ગુજરાતમાં થશે ફરી પાણી-પાણી! અંબાલાલ પટેલની કાળજુ કંપાવી દે તેવી આગાહી!

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:18 AM IST

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં આગામી 48 કલાક બાદ વરસાદનો વધુ એક ધમાકેદાર રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આવતીકાલથી વરસાદનું જોર વધશે અને આગામી દિવસોમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં જળતાંડવ મચાવે તેવો ભયાનક વરસાદ તૂટી પડવાની ડરામણી આગાહી કરી છે. ક્યાંક 8 થી 10 ઈંચ, તો ક્યાંક 20 ઈંચ સુધી ખાબકનારા વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાશે. આખરે ક્યારે અને ક્યાં-ક્યાં ત્રાટકશે આ આકાશી આફત? ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?
 

30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટે અતિભારે વરસાદની શક્યતા1/5

30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટે અતિભારે વરસાદની શક્યતા

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનો ભારેથી અતિભારે રાઉન્ડ જોવા મળશે. 30 અને 31 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ મુસળધાર વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ દિવસો દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં 8થી 10 ઇંચ, જ્યારે અમુક ભાગોમાં 20 ઇંચ સુધીનો ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને 2 અને 3 ઓગસ્ટે અણધાર્યા ભારે વરસાદની પૂર્ણ શક્યતા છે.

ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે મેઘરાજા પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવશે2/5

ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે મેઘરાજા પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવશે

હાલ આગામી 48 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, આણંદ, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે પણ વરસાદી માહોલ રહેશે અને ત્યારબાદ મેઘરાજા પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કાળજુ કંપાવી દે તેવી ચેતવણી આપી છે. દેશમાં એકસાથે 5-5 હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થતાં જ 30 જુલાઈથી ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે અને અનરાધાર વરસાદ તૂટી પડશે.

દેશમાં 5 નવી સિસ્ટમ સક્રિય: ઓગસ્ટમાં પણ ધમધોકાર વરસાદ3/5

દેશમાં 5 નવી સિસ્ટમ સક્રિય: ઓગસ્ટમાં પણ ધમધોકાર વરસાદ

દેશમાં એકસાથે 5 હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સતત યથાવત રહેશે. સમગ્ર ઓગસ્ટ મહિનામાં સારો વરસાદ રહેવાનું અનુમાન છે. 5થી 14 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ભારે વરસાદના કારણે તાપી અને નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની શક્યતા છે. 8 ઓગસ્ટની આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ આકાર લેશે, જેના કારણે ઓગસ્ટના બીજા સપ્તાહમાં ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદનું જોર વધશે. તમામ નાગરિકો અને ખેડૂતોને હવામાન અંગેની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી4/5

આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

આગામી 2 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ બાદ 30 જુલાઈથી રાજ્યમાં મેઘરાજા રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરશે. હવામાન વિભાગની આગાહીની વાત કરીએ તો, 30 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થશે. તો 31 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યંત ભારેથી અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. સાથે જ સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 1 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યભરમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ ખાબકવાની હવામાન વિભાગની આગાહી છે.

ઓગસ્ટ મહિનાના પ્રારંભે આખા ગુજરાતને ફરી પાણી-પાણી થશે5/5

ઓગસ્ટ મહિનાના પ્રારંભે આખા ગુજરાતને ફરી પાણી-પાણી થશે

30 જુલાઈથી શરૂ થનારો વરસાદનો આ નવો રાઉન્ડ ઓગસ્ટ મહિનાના પ્રારંભે આખા ગુજરાતને ફરી પાણી-પાણી કરી દેશે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, આણંદથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં નદી-નાળાં છલકાશે અને અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો જળમગ્ન બનશે. હવામાન વિભાગે તો અલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે, પરંતુ હવે જનતાએ પણ પૂરતી સાવચેતી રાખવી પડશે. કેમ કે આગામી દિવસોમાં કુદરતનો કોપ ફરીથી લોકો પર વરસવાનો છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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