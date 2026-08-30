/આ તારીખથી શરૂ થશે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ! સપ્ટેમ્બરમાં મેઘરાજા બોલાવશે ભૂક્કા, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય થતા રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે. બીજીતરફ અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બરમાં મેઘરાજા ધડબડાટીની આગાહી કરી છે. નોંધનીય છે કે, અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં સામાન્ય 586 મીમીની સામે 513 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે કે સામાન્ય કરતાં 12 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં સામાન્ય 408 મીમીની સામે માત્ર 252 મીમી વરસાદ નોંધાતા 35 ટકા ઘટ જોવા મળી છે.
ગુજરાતના વરસાદી માહોલને લઈને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, હાલ 3 કિમી ઉપર ભેજના અભાવે વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. 2 સપ્ટેમ્બરથી ભેજ વધશે અને 5થી 8 સપ્ટેમ્બર ઉત્તર, મધ્ય તથા દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે. 11થી 17 સપ્ટેમ્બર સિસ્ટમથી વરસાદની શક્યતા છે. ખેડૂતો માટે 31 ઓગસ્ટથી 10 સપ્ટેમ્બરનું પાણી નુકસાનકારક બની શકે છે. 12 સપ્ટેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહી શકે છે. નેપાળ સહિત જળસ્રોત નજીક પૂરનું જોખમ રહેવાની ચેતવણી અપાઈ છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ રાજ્યમાં મોર્નિંગ મોર્નિંગ ક્લાઉડ દેખાવાનું અનુમાન છે, પરંતુ ઉપલા લેવલ પર હવામાનમાં 3 કિલોમીટર ઉપર ભેજ ન હોવાના કારણે હાલ વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. જો જમીનથી 3 કિલોમીટર ઉપરના સ્તરે ભેજ આવે તો જ વરસાદ આવવાની શક્યતા વ્યક્તિ કરી છે. હાલ બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ આગળ વધી રહ્યો છે અને દક્ષિણ બંગાળમાં ભેજ બનવાને કારણે પેસિફિક મહાસાગર તરફ જઈ રહ્યો છે.
આ ઉપરાંત કેટલોક ભેજ દક્ષિણ ચીન સાગર તરફ પણ જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે હાલ ગુજરાતમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય નથી અને વરસાદે વિરામ લીધો છે. દક્ષિણ અરબી સમુદ્રમાં તાપમાન વધી રહ્યું છે, જ્યારે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન સિસ્ટમને અનુકૂળ ન હોવાથી હાલ વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી. ઉત્તર બંગાળમાં બનનાર સિસ્ટમ પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ સુધી પહોંચીને ઉત્તર ભાગ તરફ જતી હોવાથી ગુજરાતમાં તેની સીધી અસર વર્તાતી નથી.
અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદના નવો રાઉન્ડ આવવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, તમામ પરિસ્થિતિ અને સિસ્ટમ જોતા આગામી 2 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં ભેજ આવવાથી અને ત્યારબાદ આગામી 5 થી 8 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ સમયે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદનું અનુમાન છે.
ત્યારબાદ 11 થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ બનતા વરસાદી માહોલ શક્યતા છે. સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહમાં પણ અન્ય એક સિસ્ટમ બનવાથી વરસાદની આગાહી છે. 12 સપ્ટેમ્બર પછી દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની સીધી અસર દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી શકે છે. જન્માષ્ટમી, પર્યુષણ અને ગણેશ ચતુર્થી જેવા પવિત્ર તહેવારોના દિવસો આસપાસ પણ વરસાદી માહોલ રહી શકે છે.
વરસાદી વિરામ વચ્ચે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં પણ વધારો નોંધાશે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન અનુસાર, આગામી 13 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં ફરી ગરમીનો અનુભવ થશે. આ ઉપરાંત સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અલ નીનોની ઘાતક સ્થિતિ અનુભવાતા તેની અસર રહેશે જેના કારણે ગરમી રહી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતો માટે મહત્વની સલાહ આપી છે. આગામી 31 ઓગસ્ટથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી પડનારું વરસાદી પાણી ખેતી માટે સારું નથી. જો કે, 13 સપ્ટેમ્બરથી 27 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે જો હળવો વરસાદ પડે તો તે પાક માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ જો આ દરમિયાન વધારે વરસાદ વરસે તો પાકને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત સપ્ટેમ્બર 27 થી 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન જો વરસાદ પડે તો પાકમાં જીવાતનો નાશ થઈ શકે છે અને ઉત્પાદન સારું મળવાની સંભાવના રહે છે.
મીન રાશિમાં શનિની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને અંબાલાલ પટેલે જળસ્રોતો પાસે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. નેપાળ તરફ બનેલી ઘટનામાં મીન રાશિમાં શનિની અસરો જવાબદાર હોવાનું તેમનું અનુમાન છે. જો કે, ગુજરાતમાં તેની મોટી અસર નહિ રહે, પરંતુ અન્ય સ્થળોએ મોટી નદીઓ, ડેમ અને જળાશયોના કિનારે વસતા લોકોને વિશેષ સાવચેતી રાખવા અને ધ્યાન રાખવા માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.