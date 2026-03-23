LPG માટે નવો નિયમ લાગુ ! હવે આધાર લિંક વગર નહીં મળે સિલિન્ડર, જાણો ઘરે બેઠા કેવી રીતે કરવું e-KYC

LPG માટે નવો નિયમ લાગુ ! હવે આધાર લિંક વગર નહીં મળે સિલિન્ડર, જાણો ઘરે બેઠા કેવી રીતે કરવું e-KYC

LPG Aadhaar linking : સરકારે હવે બધા LPG યુઝર્સ માટે આધાર e-KYC ફરજિયાત બનાવ્યું છે. e-KYC વિના સિલિન્ડર બુકિંગ અથવા સબસિડી સ્થગિત થઈ શકે છે. તેથી LPG આધાર e-KYC કરવું જરૂરી છે. ઘરે બેઠા e-KYC કેવી રીતે કરી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.

Updated:Mar 23, 2026, 11:51 AM IST

LPG Aadhaar linking : ગેસ સિલિન્ડરોની ઝડપથી વધતી માંગને કારણે દેશના લાખો LPG યુઝર્સ માટે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. સરકારે ગેસ કનેક્શન સંબંધિત નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, જેના કારણે આધાર e-KYC ફરજિયાત બન્યું છે.   

સરકારના નવા નિયમો અનુસાર, હવે ઘરેલુ LPG યુઝર્સ માટે બાયોમેટ્રિક આધાર વેરિફિકેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. આ e-KYC ખાસ કરીને એવા યુઝર્સ માટે લાગુ પડે છે જેમણે હજુ સુધી e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નથી. આ નિયમ બધા ગેસ કનેક્શન પર લાગુ થશે.   

સારા સમાચાર એ છે કે યુઝર્સ હવે આ પ્રક્રિયા ઘરે બેઠા મોબાઇલ ફોનથી આધાર e-KYC કરી શકો છો. જો તમે હજુ સુધી તમારું e-KYC કર્યું નથી, તો તમારી ગેસ સબસિડી અથવા અન્ય સંબંધિત સેવાઓ સંબંધિત કોઈપણ વિક્ષેપો ટાળવા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે e-KYC કરાવી લો.

ઓનલાઈન આધાર e-KYC કરવા માટે સૌપ્રથમ ગેસ કંપનીની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. એપ્લિકેશન ખોલો અને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અથવા તમારા કસ્ટમર નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો. આગળ 'e-KYC' અથવા 'Aadhaar Authentication' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

આ પછી તમારે 'Aadhaar FaceRD' એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે. હવે, તમારી સ્ક્રીન પર દેખાતી સૂચનાઓ અનુસાર ફેશ સ્કેન અથવા બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન કરવું પડશે. એકવાર પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ જાય પછી તમારું LPG e-KYC સ્ટેટસ અપડેટ કરવામાં આવશે. 

