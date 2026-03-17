LPG સિલિન્ડર પર નવા નિયમો લાગુ! આ કામ નહીં કરો તો સિલિન્ડર મળશે નહીં, ઘરે બેઠા ફક્ત મિનિટોમાં કરો પ્રોસેસ

LPG Cylinder New Rules: હાલ દેશમાં LPGની અછત ચાલી રહી છે, ત્યારે LPG ગ્રાહકો માટે સરકારે આ કામ ફરજીયાત કર્યું છે, જે આ કામ પૂર્ણ નહીં કરવામાં આવે તો ગેસનો બાટલો બંધ થઈ શકે છે.
 

Updated:Mar 17, 2026, 12:23 PM IST

LPG Cylinder New Rules: સરકારે હવે બધા LPG વપરાશકર્તાઓ માટે આ કામ ફરજિયાત બનાવ્યું છે. આ કામ કર્યા વગર સિલિન્ડર બુકિંગ અથવા સબસિડી બંધ થઈ શકે છે. તેને ઓનલાઈન કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તે વિશે જાણીએ.

ગેસ સિલિન્ડરની માંગમાં ઝડપી વધારાને કારણે, દેશભરના લાખો LPG વપરાશકર્તાઓ માટે એક મોટી અપડેટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારે ગેસ કનેક્શન સંબંધિત નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, જેનાથી આધાર-આધારિત e-KYC ફરજિયાત બન્યું છે.  નવા સરકારી નિયમ મુજબ, હવે બધા ઘરેલુ LPG વપરાશકર્તાઓએ બાયોમેટ્રિક આધાર વેરિફિકેશન સબમિટ કરવાનું રહેશે. આ નિયમ બધા ગેસ કનેક્શન પર લાગુ પડે છે. e-KYC વિના, સિલિન્ડર બુકિંગ અથવા સબસિડીને અસર થઈ શકે છે.  

સરકારના આ નિર્ણય પાછળ ઘણા મુખ્ય કારણો છે, ગેસની અછત વચ્ચે યોગ્ય લોકોને પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવો, નકલી અને ડુપ્લિકેટ કનેક્શન દૂર કરવા અને કાળાબજાર અને સ્ટોકિંગ અટકાવવું. ઘણા કિસ્સાઓમાં એવું જોવા મળ્યું હતું કે કેટલાક લોકો અનેક કનેક્શન રાખીને સબસિડીનો અનુચિત લાભ લઈ રહ્યા હતા. આવા કિસ્સાઓને રોકવા માટે, આધાર-આધારિત e-KYC રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. સારા સમાચાર એ છે કે વપરાશકર્તાઓને હવે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે ગેસ એજન્સીની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. તમે થોડા સરળ પગલાં લઈને તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને LPG આધાર e-KYC પૂર્ણ કરી શકો છો. આ પ્રક્રિયા ફેસ અથવા બાયોમેટ્રિક ચેકિંગ દ્વારા તમારી ઓળખ ચકાસે છે. જો તમે પહેલાથી જ e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી, તો ગેસ સબસિડી અથવા અન્ય સેવાઓમાં કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે તેને જલ્દી પૂર્ણ કરવું શ્રેષ્ઠ છે.  

LPG e-KYC નો અર્થ એ છે કે ગેસ કનેક્શન વપરાશકર્તાઓ ડિજિટલી આધાર દ્વારા તેમની ઓળખ ચકાસે છે. આધાર નંબર અને બાયોમેટ્રિક અથવા ફેસ પ્રમાણીકરણનો ઉપયોગ કરીને, ખાતરી કરવામાં આવે છે કે ગેસ કનેક્શન સાચા નામમાં છે. આ પ્રક્રિયા ગેસ કંપનીના રેકોર્ડ અપડેટ કરે છે અને સરકારને તે ચેકિંગને મંજૂરી આપે છે કે સબસિડી યોગ્ય વપરાશકર્તા સુધી પહોંચી રહી છે.  

સ્ટેપ 1: સૌપ્રથમ, તમારી ગેસ કંપનીની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. એપ્લિકેશન ખોલો અને તમારા મોબાઇલ નંબર અથવા ગ્રાહક નંબરથી લોગ ઇન કરો. એપ્લિકેશનમાં e-KYC અથવા આધાર પ્રમાણીકરણ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ 2: આગળ, તમારે આધાર ફેસઆરડી એપ ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર છે. ઓન-સ્ક્રીન સૂચનાઓ અનુસાર ફેસ સ્કેન અથવા બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરો. પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગયા પછી, તમારું LPG e-KYC સફળતાપૂર્વક અપડેટ કરવામાં આવશે. સરકાર અનુસાર, આ સમગ્ર પ્રક્રિયા મફત, સરળ છે અને થોડીવારમાં પૂર્ણ કરી શકાય છે.  

LPG e-KYC કરતી વખતે, તમારી પાસે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી તૈયાર હોવી જોઈએ: આધાર કાર્ડ, LPG ગ્રાહક નંબર, ગેસ એજન્સીનું નામ, મોબાઇલ નંબર અને બેંક ખાતાની વિગતો (સબસિડી માટે). સાચી માહિતી પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવશે. જો કોઈ વપરાશકર્તાએ LPG e-KYC પૂર્ણ ન કર્યું હોય, તો તેમને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે: ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવામાં સમસ્યાઓ, LPG સબસિડી ક્રેડિટ કરવામાં વિલંબ, કનેક્શન માહિતી અપડેટ ન થવી, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, સબસિડી અસ્થાયી રૂપે સસ્પેન્ડ પણ થઈ શકે છે.

