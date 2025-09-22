આ તારીખ સુધી ગુજરાતમાં મેઘરાજા મચાવશે તાંડવ! વરસાદની વિદાય વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની ભારે આગાહી
Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આગાહી મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, ભરૂચ, પંચમહાલ, ઉત્તર ગુજરાત અને સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
વાવાઝોડું અને ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના મતે, 28 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળની ખાડીના અવશેષો અરબી સમુદ્રમાં આવતા તે પણ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં પણ બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે. 10 થી 12 ઓક્ટોબરમાં વાદળ, વાયુ અને વરસાદની શક્યતા રહેશે. ઓક્ટોબર બાદ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં, ખાસ કરીને 7 તારીખ પછી દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે. આ વરસાદ 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે.
કેટલાક ભાગમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે
ઓક્ટોબર માસમાં હવામાં હળવા દબાણ ઊભું થતા રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય થઇ હોવા છતા કેટલાક ભાગમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છેકે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટબર વચ્ચે અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે જેના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ વરસી શકે અને 7 ઓક્ટોબર રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વરસાદની થવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, આ વિદાય વચ્ચે પણ કેટલીક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે.
વીજળીથી સાવચેત રહેવા અપીલ
વરસાદ ગાજવીજ સાથે થવાનો હોવાથી લોકોએ વીજળીના પ્રકોપથી સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. વીજળીના કડાકા થતા હોય ત્યારે ઝાડ નીચે અથવા વીજળીના થાંભલા પાસે ઊભા રહેવું હિતાવહ નથી. તેમજ મોબાઇલ પર વાત કરવાનું ટાળવું પણ સલામત રહેશે. ચિંતાની બાબત એ છે, કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં અપૂરતો વરસાદ નોંધાયો છે અને સિંચાઈ સાધનો પણ ત્રાચા છે, આ વખતે વધુ વરસાદ ન થાય તો કૃષિપાક પર માઠી અસર થઈ શકે, આવા વિસ્તારોમાં કદાચ હવામાનની આગાહીઓ પણ વરસાદની પુષ્ટિ કરતી હોવા છતાં સારા વરસાદ થતો નથી. હવે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અરબી સમુદ્ર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે. જે ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે છે.
22 સપ્ટેમ્બર સુધી: રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર: નવરાત્રિના દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે. 7 ઓક્ટોબર: આ દિવસે પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નવેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ વચ્ચે હવામાન વિભાગે 23 સપ્ટેમ્બર સુધીની આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં 17થી 23 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ આગાહીઓને જોતાં, ખેલૈયાઓએ ગરબાના આયોજન માટે થોડી સાવચેતી રાખવી પડશે. વરસાદ ક્યાંક ખેલૈયાઓની મજા બગાડી ન દે તે માટે આયોજકો પણ ચિંતિત છે.
નવરાત્રી અને સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી વરસાદ
આ વર્ષે નવરાત્રીની શરૂઆતમાં પણ ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી મજબૂત સિસ્ટમને કારણે 25 અને 27 સપ્ટેમ્બરે પણ વરસાદ રહેશે. આ ઉપરાંત, 28 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે ઘણા ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 4 ઇંચ જેટલો, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં 6 થી 8 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પણ પડી શકે છે. આ ભારે વરસાદને કારણે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, મહિસાગર, ઉત્તર ગુજરાત, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદનું જોર રહી શકે છે.
