/ભાદરવો ગાજશે! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ચોમાસુ જામશે, જાણો શું છે ભારે વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામશે. 11થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. બીજી બાજુ ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા લોકો અને ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ સક્રિય થવાના પૂરા સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી મુજબ, આગામી તા. 11 થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જેમાં ખાસ કરીને 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે વરસાદનું જોર વિશેષ રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, તા. 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ બંને દિવસો દરમિયાન આ વિસ્તારો માટે યલો એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ 13 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં પણ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સાથે-સાથે કેટલાક સ્થળોએ ગાજવીજ થવાની પણ પૂરી સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદના ઝાપટાં વરસી શકે છે.
વરસાદની આ સિસ્ટમ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગ દ્વારા નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વાવાઝોડા કે ગાજવીજ વખતે ખુલ્લા મેદાનમાં કે ઊંચા વૃક્ષો નીચે ઊભા ન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની અછત વર્તાઈ રહી છે ત્યારે હવામાન વિભાગની આ આગાહીથી ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે. આગામી દિવસોમાં જો સારો વરસાદ વરસે તો પાણીની તંગીનો સામનો કરી રહેલા વિસ્તારોને મોટી રાહત મળી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જળાશયો તથા ડેમોમાં નવા નીર આવવાની પૂરી આશા છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, આગામી ૧૪ સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ચાલું રહેશે, જ્યારે 12 અને 13 તારીખે ભારે વરસાદનું જોર વિશેષ જોવા મળશે.
ગુજરાત ઉપરાંત ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા દેશના અન્ય 27 જેટલા રાજ્યોમાં પણ વરસાદની ગતિવિધિઓ અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે. બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશા સહિત પૂર્વ તથા ઉત્તર-પૂર્વ ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં જ સક્રિય થઈ રહેલી આ નવી વરસાદી સિસ્ટમને કારણે ગુજરાત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં વાતાવરણ આહ્લાદક બનશે.