/બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ સક્રિય: 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે

ગુજરાત સહિત દેશભરમ઼ાંથી ચોમાસાની વિદાય શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વચ્ચે બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાને કારણે કેટલીક જગ્યાએ વરસાદની સંભાવના છે. જાણો આજે ગુજરાતમાં ક્યા-ક્યા વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાત હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ સક્રિય હોવાને કારણે દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ગુજરાતમાં આજે એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બરે હળવો વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે આવતીકાલથી વરસાદની તીવ્રતા ઘટી શકે છે.
કેન્દ્રીય હવામાન વિભાગ પ્રમાણે રાજસ્થાન, હરિયાણા અને પંજાબમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે. આ સાથે આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. જેથી 23 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદની શક્યતા ઓછી રહેશે.
ગુજરાતમાં આજે વરસાદી માહોલ રહી શકે છે, જ્યારે 23 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનું જોર ઘટી શકે છે. આ સિવાય અમદાવાદ સહિત અન્ય જગ્યાએ 25 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે અમદાવાદમાંથી હજુ ચોમાસાની સંપૂર્ણ વિદાય થઈ નથી. અમદાવાદ જિલ્લામાં 25 તારીખ સુધી છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. આજે પણ રાજ્યના ઘણા જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના છે.
બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય થયેલી લો-સિસ્ટમ મજબૂત બની રહી છે. જે બુધવાર સુધી ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશ, દક્ષિણ ઓડિશાના દરિયાકાંઠા નજીક પહોંચી શકે છે. જેથી વરસાદ પડી શકે છે. માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.