2026ની શરૂઆતમાં શનિ-શુક્રનો જબરદસ્ત સંયોગ, 3 મહિનામાં કરોડપતિ બનશે મિથુન સહિત 4 રાશિવાળા! સફળતા કદમ ચૂમશે
જ્યોતિષી ગણતરીઓ મુજબ વર્ષ 2026ની શરૂઆત ધમાકેદાર રહેશે. ન્યાયના દેવતા શનિ અને ધન વૈભવના દાતા શુક્ર મળીને ગજબ સંયોગ બનાવી રહ્યા છે. શનિ અને શુક્રની વચ્ચે મિત્રતાનો ભાવ છે. આથી આ સંયોગ ખુબ ખાસ રહેશે. 26 માર્ચ 2026 સુધી આ સંયોગ રહેશે જે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ લાભકારી રહી શકે છે.
પહેલા શનિની રાશિમાં પછી શનિ સાથે યુતિ
13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શુક્ર ગ્રહ ગોચર કરીને શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. પછી 6 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ શુક્ર ગોચર કરીને શનિની જ રાશિ કુંભમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 2 માર્ચ 2026ના રોજ શુક્ર ગોચર કરીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલેથી જ શનિ ગ્રહ બિરાજમાન છે. તેનાથી શનિ શુક્રની યુતિ બનશે. આ રીતે શુક્રનું પહેલા શનિના ઘરમાં બેસવું અને પછી મીન રાશિમાં શનિ સાથે યુતિ કરવી એ લોકોના જીવનમાં મોટો ફેરફાર લાવશે. આ ફેરફાર કઈ રાશિઓ માટે લકી સાબિત થઈ શકે તે પણ જાણો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર છે અને શુક્ર તથા શનિ મિત્ર ગ્રહ છે. 2026માં બની રહેલો આ સંયોગ વૃષભ રાશિના જાતકોને બંપર લાભ કરાવશે. આ જાતકોને નોકરી વેપારમાં પ્રગતિ થશે. ધનમાં અકલ્પનીય વધારો થશે. જીવનમાં સુખ સુવિધાઓ વધશે. ખુશીઓ આવશે. તમે શાનદાર જીવનનો આનંદ લેશો.
મિથુન રાશિ
શનિ અને શુક્રની યુતિ મિથુન રાશિના લોકોને પણ લાભ કરાવશે. આ લોકોની કરિયર માટે આ સંયોગ ખુબ જ શુભ રહેશે. પ્રમોશન મળી શકે છે. બચત કરવામાં અને રોકાણ કરવામાં સફળ રહેશે. અટવાયેલું ધન પાછું મળશે. વેપારીઓની મહત્વપૂર્ણ ડીલ પાક્કી થઈ શકે છે. ઘરમાં ખુશહાલી રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના સ્વામી પણ શુક્ર છે. આ જાતકો માટે પણ શનિ અને શુક્રનો સંયોગ સકારાત્મક ફળ લાવશે. કરિયર માટે આ સમય પ્રગતિકારક છે. નવી તકો મળશે. મનગમતી નોકરી, ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. ધન બચાવવામાં સફળ રહેશો. ઈચ્છા પૂર્તિ થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિમાં જ શુક્ર અને શનિની યુતિ થશે. ત્યારે આ જાતકોને પણ ખુબ લાભ થઈ શકે છે. મીન રાશિ પર શનિની સાડાસાતી ચાલે છે. પરંતુ ધન વૈભવના દાતા શુક્રની સાથે યુતિ કરીને શનિ આ લોકોને પણ ધનલાભ કરાવશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. યોજનાઓ સફળ થશે. ધન વધશે, ઘરમાં સુખ શાંતિ રહેશે. પરેશાનીઓથી રાહત મળશે.
Disclaimer:
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
