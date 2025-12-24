2026 એ ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું વર્ષ, કઈ રાશિવાળા કરોડપતિ બનશે અને કોને પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે...ખાસ જાણો
નવું વર્ષ 2026નું હશે જે સૂર્યનું વર્ષ હોવાનું કહેવાય છે. માન સન્માન, નેતૃત્વ, સ્વાસ્થ્ય અને ઉર્જા મામલે મોટું પરિવર્તન લાવી શકે છે. આ વર્ષ અનેક લોકોને લાભની તકો આપશે. જ્યારે કેટલાકે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો દરેક રાશિના જાતકો માટે આ સૂર્યનું વર્ષ કેવું રહી શકે છે. કોણ હશે લકી અને કોણે રહેવું પડશે સાવધાન...
નવું વર્ષ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યું છે. અંક જ્યોતિષ મુજબ 2026નું વર્ષ સૂર્યનું વર્ષ હશે. અત્રે જણાવવાનું કે નવું વર્ષ કોઈને કોઈ ગ્રહ સંબંધિત હોય છે. કયું વર્ષ કયા ગ્રહનું હશે તે અંક યોગ દ્વારા નીકળે છે. જેમ કે વર્ષ 2026નો અંક યોગ કાઢીએ તો 2 + 0 + 2 + 6 = 10 પછી 1 + 0 = 1. આમ અંક જ્યોતિષમાં અંક 1ના સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય માનવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મમાં સૂર્ય ગ્રહને માન સન્માન, નેતૃત્વ, આત્મવિશ્વાસ, ઉર્જા અને નવી શરૂઆતના કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આવામાં વર્ષ 2026માં અનેક ક્ષેત્રે મોટા પ્રભાવ પણ જોવા મળી શકે છે. મૂળાંક 1 વાળાને વર્ષ 2026માં અપાર સફળતા, પ્રગતિ, અને માન સન્માનમાં વધારાના યોગ છે. ત્યારે જાણો રાશિ પ્રમાણે આવનારું વર્ષ 2026 કેવું રહેશે.
મેષ
મેષ: આ વર્ષ સ્વાસ્થ્યની રીતે સારું દેખાતું નથી. હાડકાં, નસો અને આંખોની સમસ્યાથી પરેશાની રહેશે. ધનની સ્થિતિ બધુ મળીને મધ્યમ રહેશે. સંપત્તિનો લાભ થઈ શકે છે. આ વર્ષે કરિયર મધ્યમ રહેશે. જો કે કરિયર અને સ્થાનમાં પરિવર્તન હોઈ શકે છે. ધનની સ્થિતિ સંતોષજનક રહેશે. શનિદેવની ઉપાસના લાભકારી રહી શકે છે.
વૃષભ
વૃષભ: વૃષભવાળા માટે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ઠીક રહેશે. જૂની સમસ્યાઓમાંથી છૂટકારો મળશે. ધન અને સંપત્તિના મામલે ખુબ સારું રહી શકે. તમે નવું વાહન ખરીદી શકો છો. આ વર્ષે સંબંધો માટે વધુ પરેશાન ન થાઓ. અપરિણીતોના લગ્ન થઈ શકે છે. બૃહસ્પતિના મંત્રનો નિયમિત રીતે જાપ કરો.
મિથુન
મિથુન: આ વર્ષે સ્વાસ્થ્યમાં થોડો ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે. પેટની સમસ્યાઓનું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ બધુ મળીને સારી રહેશે. સંપત્તિ લાભના યોગ છે. કરિયર ઠીક રહેશે. સ્થાન બદલાઈ શકે છે. આખું વર્ષ બૃહસ્પતિના મંત્રનો જાપ કરો. નિયમિત દાન કરતા રહો.
કર્ક
કર્ક: આ વર્ષે સ્વાસ્થ્ય પહેલા કરતા સારું રહેશે. માનસિક ચિંતાઓમાંથી રાહત રહેશે. આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલા કરતા સુધારો રહેશે. વાહન અને ધનનો લાભ થશે. કરિયરમાં મોટું પરિવર્તન થઈ શકે છે. સ્થાન પરિવર્તનના યોગ છે. આખુ વર્ષ હનુમાનજીની ઉપાસના કરો. શનિવારે દાન કરતા રહો.
સિંહ
સિંહ: આ વર્ષે સ્વાસ્થ્યનું ખુબ ધ્યાન આપો. ઈજા અને સર્જરી જેવી સ્થિતિ બની શકે. આર્થિક સ્થિતિ મધ્યમ રહેશે. જો કે સંપત્તિ લાભના યોગ બની રહ્યા છે. કરિયરમાં ઉતાર ચડાવ આવી શકે છે. જોખમ લેવાથી બચવું. આખુ વર્ષ શનિદેવની ઉપાસના કરો. શનિવારે દાન કરતા રહો.
કન્યા
કન્યા: સ્વાસ્થ્યના મામલે આ વર્ષ મિક્સ રહેશે. હ્રદય સંબંધિત સમસ્યા અને તાવની સમસ્યાથી બચો. ધન અને કરિયરની સ્થિતિમાં થોડો ઉતાર ચડાવ રહેશે. બધુ મળીને તમે બુદ્ધિમાનીથી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવશો. નવા કામની શરૂઆત થઈ શકે છે. નોકરીની સ્થિતિ મધ્યમ રહેશે. આખું વર્ષ શનિદેવની ઉપાસના કરો. સૂર્ય સંબંધિત વસ્તુઓનું દાન કરો.
તુલા
તુલા: સ્વાસ્થ્યના મામલે આ વર્ષે સુધારો થશે. ધીરે ધીરે સ્થિતિઓમાં સુધારો આવતો રહેશે. આ વર્ષે નવા કામમાં લાભની સ્થિતિઓ બની શકે છે. કરજ અને ધનની સમસ્યાઓમાંથી છૂટકારો મળશે. કરિયરની સ્થિતિ સારી રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં મોટી સફળતા મળશે. નિયમિત રીતે બૃહસ્પતિનો મંત્ર જાપ કરો. બૃહસ્પતિવારે કેળાનું દાન કરો.
વૃશ્ચિક
વૃશ્ચિક: આ વર્ષે સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ જોવા મળી શકે છે. નાની નાની મુશ્કેલીઓ થઈ શકે. કોઈ શલ્ય ચિકિત્સામાંથી પસાર થવું પડે. આર્થિક પક્ષ સતત સારો થતો રહેશે. રોજગારની તકો મળશે. કરિયરમાં બદલાવ બાદ સુધારો થશે. આખુ વર્ષ સાત્વિકતા જાળવજો. વધુમાં વધુ સૂર્યદેવની ઉપાસના કરો.
ધનુ
ધનુ: આ વર્ષે તમને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા આપી શકે છે. છાતી, હ્રદય અને બીપીનું ધ્યાન રાખજો. ખોટી ચિંતા અને હતાશા જેવી સ્થિતિ બની શકે છે. ધનની સ્થિતિ બધુ મળીને ઠીક રહેશે. કરિયરમાં મોટો ફેરફાર અને સ્થાન પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. નવા વ્યવસાયની શરૂઆતથી બચો. આખુ વર્ષ શનિદેવની ઉપાસના કરો. નિયમિત રીતે શનિવારે દાન કરો.
મકર
મકર : આ વર્ષે સ્વાસ્થ્ય ધીરે ધીરે સારું થતું રહેશે. જૂની સમસ્યાઓમાંથી છૂટકારો મળશે. ધન અને સંપત્તિ મામલે સારું રહેશે. વર્ષની શરૂઆતમાં સ્થાન પરિવર્તન અને સંપત્તિ લાભના યોગ છે. કરિયરની સ્થિતિ મધ્યમ રહેશે. જો કે તમે આખુ વર્ષ આરામથી કામ કરી શકશો. આખુ વર્ષ બૃહસ્પતિ દેવના મંત્રનો જાપ કરો. દરેક બૃહસ્પતિવારે (ગુરુવાર) પીળી વસ્તુનું દાન કરો.
કુંભ
કુંભ : આ વર્ષે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર ચડાવ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓને નજર અંદાજ ન કરતા. જીવનચર્યા ઠીક કરવાની કોશિશ કરજો. આર્થિક સ્થિતિ સંતોષજનક રહેશે. જો કે કોઈ સંપત્તિ ખરીદી શકો છો. કરિયરમાં મોટા નિર્ણય લઈ શકો છો. નવા કારોબારની શરૂઆત થઈ શકે છે. આખુ વર્ષ ભગવાન શિવની વધુમાં વધુ ઉપાસના કરો.
મીન
મીન: આ વર્ષે સ્વાસ્થ્યમાં આકસ્મિક સમસ્યા થઈ શકે છે. હાડકાં, નસો અને ઈજાની સમસ્યાથી બચવું પડશે. ધનના મામલે ઉતાર ચડાવ રહેશે. ધનની સમસ્યા રહેશે. પરંતુ મદદથી ઉકેલ આવતો રહેશે. કરિયરમાં ઉતારચડાવ રહેશે. સ્થાન પરિવર્તન થઈ શકે છે. આખુ વર્ષ શિવજીની ઉપાસના કરો. શનિવારે દાન કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
