આગામી 3 દિવસ ગુજરાત માટે ભારે! આ જિલ્લામાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી, IMDનું એલર્ટ
Gujarat Weather: ગુજરાતમાં એક તરફ ગરમી વધી રહી છે, બીજીતરફ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજથી ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં માવઠું એટલે કે કમોસમી વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ તરફથી રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટાની અને ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. રાજ્યમાં આગામી 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સમુદ્રની સપાટીથી 0.9 કિમીની ઊંચાઈએ એક અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે, જે કમોસમી વરસાદ માટે જવાબદાર બનશે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાકમાં જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલીમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન વરસાદની સાથે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે 41-61 કિમીની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. બીજી તરફ હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, મોરબી સિવાય બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દીવ અને કચ્છમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. આ જિલ્લાઓમાં આગામી ત્રણ કલાકમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી શકે છે અને વરસાદ પડી શકે છે.
19 માર્ચે બનાસકાંઠા, ભરૂચ, પાટણ, સુરત, પંચહાલ, ડાંગની સાથે તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ આવી શકે. સાથે જ રાજકોટ, જૂનાગઢ, જામનગર, અમરેલી, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં વરસાદ આવી શકે છે. મોરબી, બોટાદ, દ્વારકા, કચ્છ, ગીર સોમનાથ, દીવમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 20 માર્ચે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ, અરવલ્લી, મહીસાગર અને કચ્છમાં વરસાદની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં આગામી ત્રણ દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજથી 20 માર્ચ સુધી માવઠું આવી શકે છે. હાલ રાજ્ય પર બે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેની અસરથી વરસાદ માટે યલો અલર્ટ અપાયું છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. તો પવનની ગતિ 40થી 42 કિ.મી. પ્રતિકલાકની રહી શકે.
આ આગાહી મુજબ, વરસાદની સાથે 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરમાં પડેલા તૈયાર પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. ખેડૂતોએ પોતાનો પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અથવા તાડપત્રીથી ઢાંકી દેવા વિનંતી છે. આ બદલાતા વાતાવરણને કારણે તાપમાનમાં પણ આંશિક ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે, જેનાથી ગરમીમાં થોડી રાહત મળશે પરંતુ ભેજવાળા વાતાવરણને લીધે બફારો અનુભવાઈ શકે છે.
