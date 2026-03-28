ગુજરાત માટે આગામી 3 દિવસ ભારે! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલે કરી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતનું વાતાવરણ ફરી બદલાવાનું છે અને લોકોએ ભર ઉનાળે કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ આવશે તેવી તૈયારી રાખવાની છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ બન્નેએ ઉનાળામાં આફતની આગાહી કરી છે. ક્યા ક્યા વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ અને શું થઈ શકે છે તેની આડઅસર. ચાલો જાણીએ.
માર્ચ મહિનામાં ફરી માવઠું આવી રહ્યું છે. આ આગાહી કરી છે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે. 28 માર્ચે એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે. જેની દેશની સાથે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં અસર જોવા મળશે. ગયા અઠવાડિયે આવેલા માવઠા અને મિનિ વાવાઝોડાને હજુ તો લોકો ભૂલ્યા નથી ત્યાં વધુ એક રાઉન્ડની તૈયારી છે.
હવામાન વિભાગે પણ આગામી બે દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. માર્ચમાં ઓગસ્ટ જેવો માહોલ જામશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આવતીકાલે કચ્છ, દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં વરસાદની આગાહી છે. તો 30 માર્ચે બનાસકાંઠા, દાહોદ, મહીસાગર, કચ્છ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં વરસાદની શક્યતા છે. ન માત્ર માર્ચ મહિનો પરંતુ એપ્રિલમાં પણ પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વરસાદ આવી શકે છે. ચાર એપ્રિલે વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. જેના કારણે મુશ્કેલીનું માવઠું આવી શકે છે. મોસમમાં સતત થતા ફેરફારો વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને પાકને સાચવવાની અપીલ કરી છે.
મોસમ વગર આવતો આ વરસાદ પશ્ચિમી વિક્ષેપ એટલે કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આવે છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ એ ભૂમધ્ય સમુદ્ર તરફથી આવતા બિન-ચોમાસી વરસાદી તોફાનો છે. જે સિઝન વગર જ ભારત અને પાડોશી દેશોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ, હિમવર્ષા અને વરસાદ લાવે છે. ઉનાળામાં આવતો વરસાદ ઋતુચક્ર માટે ખતરા સમાન છે. ગરમીના બદલે વરસાદ આવવાથી ચોમાસા પર અસર પડે છે. જેના કારણે વરસાદની પેટર્ન પણ બદલાઈ શકે છે. અને એટલે જ વાતાવરણમાં થતા આ ફેરફારથી ચિંતા ચોક્કસ વધી રહી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ આગાહી કરાઈ છે. 28 માર્ચ ના રોજ એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે જમ્મુ કાશ્મીર પંજાબ હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહે છે. રાજસ્થાનના ભાગોમાં 60 થી 70 km ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. જેની અસર ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અસર જોવા મળશે. દેશના ભાગોમાં વીજ કપાત શક્યતા રહેશે. આગમી 20 દિવસ ખેડૂત ભાઈઓ સાચવજો. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વીજળી થવાની શક્યતા રહેશે કળા પડશે.
હવામાન નિષ્ણાંતના મતે આ ખતરો લાંબો ચાલશે. 28 માર્ચ થી 3 એપ્રિલે ભારે પવન અને વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ. 5 એપ્રિલ, 8 એપ્રિલ અને 16 એપ્રિલ આ તારીખો દરમિયાન પણ દેશના વિવિધ ભાગો સહિત ગુજરાતમાં વાતાવરણ ડહોળાયેલું રહેશે. ખેડૂત ભાઈઓએ પોતાના કાપેલા પાકને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડી લેવો અને માલ-ઢોરની સુરક્ષા માટે અત્યારથી જ આયોજન કરી લેવું હિતાવહ છે.
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂત ભાઈઓને ખાસ વિનંતી કરી છે કે આગામી 20 દિવસ ખૂબ જ સાચવવાની જરૂર છે. તેજ પવન અને કમોસમી ફેરફારને કારણે બાગાયતી પાકોને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે કરા પડવાની પણ શક્યતા છે. તોફાની પવનને કારણે દેશના અનેક ભાગોમાં વીજ કપાત (Power Cut) થવાની પણ સંભાવના છે.
