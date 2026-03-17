ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! ગુજરાતના આ વિસ્તારો માટે આગામી 3 દિવસ ભારે, ભયાનક છે હવામાન વિભાગની આગાહી

Mavtha Ni Agahi : આગ ઝરતો ઉનાળો, આકાશમાંથી ધગધગતો તાપ... ધરતી તપી રહી છે અને લોકો ગરમીમાં સેકાઈ રહ્યા છે. ત્યાં કુદરત નવો પ્રહાર સામે આવ્યો છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદનું મોટું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. માવઠાનો માર ખેડૂતોને ઝીલવો પડી શકે છે. ત્યારે ક્યાં ક્યારે આવવાનો છે વરસાદ?

Updated:Mar 17, 2026, 06:38 PM IST

આકરો ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. આકાશમાંથી ધગધગતો તાપ પડી રહ્યો છે. સૌ કોઈ ગરમીમાં સેકાઈ રહ્યું છે. પરંતુ હવે આ આકરા ઉનાળા વચ્ચે ધરતીપુત્રો પર મોટું સંકટ આવી રહ્યું છે. આ સંકટ માવઠાનું છે. એક તરફ કડકડતી ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે અને બીજી તરફ હવે હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા 18 માર્ચથી 20 માર્ચ સુધી ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. રાજ્ય હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, 18 અને 19 માર્ચે ગાજવીજ, ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા સાથે મુશળધાર વરસાદ પડશે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 18-19મીએ તો ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે, જ્યારે 20મીએ કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના છે.

આવતીકાલે 18 માર્ચના રોજ બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, જામનગર, મોરબી, કચ્છ જેવા જિલ્લાઓમાં  પવન, ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 

19 માર્ચના ગુરુવારના રોજ બનાસકાંઠા, પાટણ, પંચમહાલ, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં ભારે પવન, ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. 20 માર્ચ, શુક્રવારના રોજ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગર, કચ્છમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 

આ વરસાદ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટું સંકટ બની શકે છે. તૈયાર ઉભા પાકનો સર્વનાશ અને મહેનતની ખેતી એક જ રાતમાં તબાહ થઈ શકે છે અને વરસાદ પહેલા જ તેની અસર દેખાવા પણ લાગી છે. સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા રાજકોટનું જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ 18 માર્ચથી ત્રણ દિવસ માટે સંપૂર્ણ બંધ રહેશે. 18થી 21 માર્ચ સુધી કોઈ જણસી લાવવાની મનાઈ ફરમાવાઈ છે. ખેડૂતોનો માલ વરસાદમાં ન પલળે તે માટે આ તાત્કાલિક નિર્ણય લેવાયો છે. ખેડૂત ભાઈઓ માટે ચોક્કસ માઠા સમાચાર છે...પરંતુ થોડી સાવચેતી થોડો પાક બચાવી શકે છે.

