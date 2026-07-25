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એકપણ તાલુકો વરસાદ વિનાનો નહીં રહે! ગુજરાતમાં 31 જુલાઈ સુધીનો સમયગાળો સૌથી ભારે; આગામી 48 કલાક ક્યા કેવો પડશે?

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:53 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: છેલ્લા બે દિવસથી દક્ષિણ ગુજરાત અને અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસેલા સાંબેલાધાર વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. લોકો હવે મેઘરાજા ખમૈયા કરે તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હજુ પણ સારા વાવણીલાયક વરસાદની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણામાં આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદની પૂર્ણ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. 
 

એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય: આગામી 7 દિવસ કેવો રહેશે વરસાદ?1/5

એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય: આગામી 7 દિવસ કેવો રહેશે વરસાદ?

રાજ્ય અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં હાલમાં 5 જેટલી હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, તેમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ, મોન્સૂન ટ્રફ, અન્ય એક ટ્રફલાઈન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પર બનેલું ટ્રફ. આ તમામ સિસ્ટમો એકસાથે સક્રિય થવાના કારણે આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની પૂર્ણ શક્યતા છે. 24-25 જુલાઈથી 31 જુલાઈ દરમિયાન 2.5 થી 4 ઇંચ જેટલો વાવણીલાયક વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે વરસાદનો એકાદ રાઉન્ડ આવી શકે છે, જ્યારે બોટાદ, ભાવનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં મધ્યમથી સારો વરસાદ જોવા મળશે.  

ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત માટે આગામી 3 દિવસ અતિ ભારે2/5

ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત માટે આગામી 3 દિવસ અતિ ભારે

હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી ૩ દિવસ દરમિયાન ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આજે 7 જિલ્લામાં રેડ અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અમદાવાદ, આણંદ અને રાજકોટ સહિત 15 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

સૌરાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે રાહતના સમાચાર3/5

સૌરાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે રાહતના સમાચાર

જે વિસ્તારોમાં હજુ ચોમાસાનો પૂરતો લાભ નથી મળ્યો, ત્યાં શિયર ઝોન અને લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી સાર્વત્રિક વરસાદની આશા જાગી છે. મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે વરસાદનો એકાદ રાઉન્ડ આવી શકે છે. જ્યારે બોટાદ, ભાવનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં મધ્યમથી સારો વરસાદ જોવા મળશે. જ્યારે દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદર જેવા 90% વિસ્તારોમાં 24-25 જુલાઈથી 31 જુલાઈ દરમિયાન 2.5 થી 4 ઇંટ વાવણીલાયક વરસાદ પડી શકે છે. રાપર સહિત તમામ તાલુકાઓમાં મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આ એક સર્વગ્રાહી રાઉન્ડ હોવાથી 31 જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યનો એકપણ તાલુકો વરસાદ વિનાનો બાકી રહેશે નહીં.

દક્ષિણ ગુજરાતની સ્થિતિ, અત્યાર સુધીના વરસાદના આંકડા4/5

દક્ષિણ ગુજરાતની સ્થિતિ, અત્યાર સુધીના વરસાદના આંકડા

દક્ષિણ ગુજરાતમાં 24 જુલાઈથી વરસાદની તીવ્રતામાં થોડો ઘટાડો જોવા મળશે. છતાં સુરત, વલસાડ, નવસારી અને તાપી જેવા જિલ્લાઓમાં આગામી ૨૪ કલાક ભારે વરસાદની સંભાવના સેવાઈ રહી છે. આજે સવારના 6 વાગ્યાથી અત્યાર સુધીમાં રાજ્યના 262 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાંથી 140 તાલુકામાં 1 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ થયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ પાટણના સાંતલપુરમાં સૌથી વધુ સવા 14 ઇંચ અને રાધનપુરમાં 11 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.

રાહત-બચાવ કામગીરી અને જનજીવન પર અસર5/5

રાહત-બચાવ કામગીરી અને જનજીવન પર અસર

અતિભારે વરસાદને કારણે તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રાહત કાર્ય ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં 2000થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યૂ અને 40,000થી વધુ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદી હોનારતના કારણે કમનસીબે 5 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. રાજ્યમાં 1100 રસ્તાઓ હાલ બંધ છે અને એસ.ટી. નિગમની 1600 ટ્રિપો રદ કરાઈ છે. વલસાડ અને નવસારીના 94 ગામોમાં વીજ પુરવઠો ઠપ થઈ ગયો છે. હાલ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યમાં NDRFની 17અને SDRFની 32 ટીમો સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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