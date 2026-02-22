ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આગામી 48 કલાક ભારે! આ 12 રાજ્યોમાં વાવાઝોડું, વરસાદ અને વીજળી મચાવશે તાંડવ, મોટું એલર્ટ જાહેર

Ambalal Patel Forecast:  ગુજરાતમાં હવામાન બગાડવાની તૈયારીમાં છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું અને વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. વસંત ઋતુના આગમન સાથે દેશના ઘણા ભાગોમાં હજું પણ તાપમાન રીતે વધી રહ્યું છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 12 રાજ્યોમાં હવામાન બગડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પર્વતોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની આગાહી કરતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.

Updated:Feb 22, 2026, 09:12 AM IST

1/6
image

Gujarat Weather Alert: વસંતઋતુના આગમન સાથે દેશના ઘણા ભાગોમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 12 રાજ્યોમાં હવામાન બગડવાની ધારણા છે. પર્વતોમાં હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે. આગામી 48 થી 72 કલાકમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. તેવી રીતે ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. સવારે અને સાંજે ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે બપોરે કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે.

દક્ષિણ ભારત: ચક્રવાતી પવનોનો ખતરો

2/6
image

બંગાળની ખાડીમાંથી આવતા ભેજને કારણે દક્ષિણ રાજ્યો ભારે વરસાદ માટે એલર્ટ પર છે. તમિલનાડુ અને કેરળમાં, ચક્રવાતી પવનોને કારણે કન્યાકુમારી અને તિરુનેલવેલી સહિત છ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થવાની ધારણા છે. ચેન્નાઈમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને વાવાઝોડાનો અનુભવ થઈ શકે છે.  

અંબાલાલ પટેલે કરી હવામાન પલટાની આગાહી

3/6
image

ગુજરાતમાં થોડા દિવસો સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. 22 ફેબ્રુઆરી આસપાસ હળવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે, જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાન પલટાઈ શકે છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જેવા વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાઈ શકે છે. કચ્છ વિસ્તારમાં પણ આ બદલાવની અસર જોવા મળી શકે છે. પવનનું જોર બે દિવસ સુધી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. 27 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ દરમિયાન વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેની અસર રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં અનુભવાઈ શકે છે. 15 માર્ચ બાદ પણ હવામાનમાં ફરી એકવાર બદલાવ જોવા મળી શકે છે.

55 કિમી/કલાકની ઝડપે ફૂંકાશે પવન

4/6
image

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 48થી 72 કલાકમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને તેલંગાણા માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પવનની ગતિ 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

દિલ્હી-એનસીઆર અને ઉત્તર પ્રદેશ: કેવું રહેશે આજે હવામાન?

5/6
image

આજે રાજધાની દિલ્હીમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેશે. મહત્તમ તાપમાન 28°C રહેવાની ધારણા છે, પરંતુ પ્રદૂષણ (AQI) ચિંતાનો વિષય છે. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશ રહેશે, જેનાથી ઠંડીથી રાહત મળશે. જોકે, સવારે હળવું ધુમ્મસ જોવા મળી શકે છે. આગામી બે દિવસમાં લઘુત્તમ તાપમાન થોડું ઘટી શકે છે, જેના કારણે રાત થોડી ઠંડી રહેશે.

રાજસ્થાનમાં ગરમીનું મોજું, કાશ્મીરમાં રેકોર્ડ તૂટ્યો

6/6
image

રાજસ્થાનમાં ઉનાળો વહેલો આવી ગયો છે. બાડમેર અને ફલોદીમાં પારો 33°C ની નજીક પહોંચી ગયો છે. કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં કુદરતનો એક વિચિત્ર ચમત્કાર જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં તાપમાન 21°C સુધી પહોંચી ગયું છે, જે ફેબ્રુઆરીમાં સામાન્ય કરતાં 10 ડિગ્રી વધારે છે, જે છેલ્લા ઘણા વર્ષોના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. બિહારના પટણા અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં સવારે ધુમ્મસ છવાઈ જશે, પરંતુ બપોર સુધીમાં તાપમાન 29°C સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

Trending Photos