ગુજરાતમાં જ્યાં મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનનું ટ્રાયલ થવાનું છે તે સ્ટેશન કેવું દેખાય છે, સામે આવી તસવીરો
Mumbai Ahmedabad Bullet Train: ભારતમાં બુલેટ ટ્રેન દોડવાની દરેક વ્યક્તિ રાહ જોઈ રહી છે. બુલેટ ટ્રેનનું કામ હવે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન (NHSRCL) એ ગુજરાતના તે સ્ટેશનના ફોટા શેર કર્યા છે. જ્યાં બુલેટ ટ્રેન પહેલા દોડશે.
બુલેટ ટ્રેનનું કામ રોકેટ ગતિએ આગળ વધી રહ્યું
ભારતના પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. તાજેતરમાં, NHSRCL એ મહારાષ્ટ્રમાં કામ આગળ વધારવા માટે L&T સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા, પરંતુ ગુજરાતમાં મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનનું કામ રોકેટ ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશને બુલેટ ટ્રેનના બિલીમોરા સ્ટેશનનો ડ્રોન વ્યૂ શેર કર્યો છે. બિલીમોરા શહેર તેના કેરીના બગીચાઓ માટે પ્રખ્યાત હોવાથી આ સ્ટેશન પરનો મધ્ય સ્તંભ પીળો રાખવામાં આવ્યો છે. આ તે જ સ્થાન છે જ્યાં જાપાનથી આવતી બુલેટ ટ્રેનનું ટ્રાયલ થવાની સંભાવના છે. આવતા વર્ષે ગુજરાતમાં ટ્રાયલ રન શરૂ થઈ શકે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની તાજેતરની જાપાન મુલાકાત પછી, શિંકનસેન બુલેટ ટ્રેનની ડિલિવરીની પ્રક્રિયા આગળ વધવાની અપેક્ષા છે.
બિલીમોરા સ્ટેશન ક્યાં છે?
NHSRCL એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન મુસાફરોને અદ્ભુત દૃશ્ય પ્રદાન કરશે. તે ઘણી હરિયાળી વચ્ચે આવેલું છે. બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનો આગળનો ભાગ લીલાછમ કેરીના બગીચાઓથી પ્રેરિત છે. આ સ્ટેશન નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરાના કેસલી ગામમાં આવેલું છે અને તેનો બિલ્ટ-અપ વિસ્તાર 38,394 ચોરસ મીટર છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી ટ્રસની ટોચ સુધી સ્ટેશનની ઊંચાઈ 20.5 મીટર છે. મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, સ્ટેશનને લિફ્ટ, એસ્કેલેટર, બિઝનેસ ક્લાસ લાઉન્જ, ચાઇલ્ડ કેર સુવિધા, સુવિધા સ્ટોર વગેરે જેવી સુવિધાઓ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. રેલ અને પ્લેટફોર્મ સ્તરે સ્લેબ કાસ્ટિંગનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ બાંધકામનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આર્કિટેક્ચરલ ફિનિશિંગ અને MEP (મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને પ્લમ્પિંગ) કાર્ય ચાલુ છે.
બુલેટ ટ્રેનનું કામ ક્યાં સુધી પહોંચ્યું છે?
ગુજરાતમાં બુલેટ ટ્રેનનું કામ ખૂબ જ અદ્યતન તબક્કામાં છે. બુલેટ ટ્રેનના 320 કિમી વાયડક્ટ બાંધકામનું બાંધકામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ૩૯૭ કિમીના પિયરનું બાંધકામ અને ૪૦૮ કિમીના ટ્રેક પર પિયર ફાઉન્ડેશન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. નવીનતમ અપડેટ મુજબ, પ્રોજેક્ટના ૧૭ નદી પુલ, ૦૯ સ્ટીલ પુલ અને ૦૫ PSC (પ્રી-સ્ટ્રેસ્ડ કોંક્રિટ) પુલ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. ૨૦૩ કિમી લાંબા રૂટ પર ૪ લાખ નોઈઝ બેરિયર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. ૨૦૨ કિમીના ટ્રેક બેડનું બાંધકામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. એટલું જ નહીં, ૧૮૦૦ OHE માસ્ટ લગાવવામાં આવ્યા છે. જે લગભગ ૪૪ કિમી મુખ્ય લાઇન વાયડક્ટને આવરી લે છે.
બુલેટ ટ્રેન ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે?
ભારતને ૨૦૨૬માં જાપાનની શિંકનસેન E5 અને E3 શ્રેણીની બે ટ્રેનો મળવાની અપેક્ષા છે. ભારતમાં પ્રથમ ટ્રાયલ રન જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૨૦૨૬માં સુરત-બિલિમોરા સેક્શન પર પ્રસ્તાવિત છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ પોતે આ પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. સમગ્ર બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર 2029 માં કાર્યરત થવાની ધારણા છે. ભારતની પ્રથમ મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનની મહત્તમ ગતિ 320 કિમી/કલાક હશે, જ્યારે તેની ડિઝાઇન કરેલી ગતિ 350 કિમી/કલાક છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ એ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટર છે.
