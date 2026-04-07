4 દિવસ બાદ બનશે પાવરફૂલ નીચભંગ રાજયોગ, આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઝગારા મારશે, બંપર ધનલાભના યોગ
NeechBhang Rajyog: નીચભંગ રાજયોગનો પ્રભાવ ફક્ત આર્થિક સ્થિતિ સુધારે એટલું જ નહીં પરંતુ કાર્યો, સંબંધ, અને વ્યક્તિગત જીવનમાં પણ ધરખમ ફેરફાર લાવે છે. જાણો આ યોગથી કઈ રાશિવાળાને ફાયદો થઈ શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં ગ્રહોના ગોચર અને ચાલ બદલાવવાથી અનેક શુભ અને અશુભ યોગ બનતા હોય છે. આવો જ એક યોગ છે નીચભંગ રાજયોગ, જ્યોતિષમાં તેને ખુબ જ શક્તિશાળી અને શુભ યોગ ગણવામાં આવે છે. નીચભંગ રાજયોગની વ્યાખ્યા જોઈએ તો જ્યારે કોઈ પણ ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિમાં રહીને મજબૂત સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આ યોગ બને છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 11 એપ્રિલના રોજ જ્યારે બુધ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે આ યોગ બનશે. આમ તો બુધ મીન રાશિમાં નબળી સ્થિતિમાં હોય ચે પરંતુ આ વખતે મીન રાશિના સ્વામી ગુરુ કુંડળીના કેન્દ્રભાવમાં સ્થિત રહેશે. જેની અસર ખુબ શુભ અને કેટલીક રાશિઓ માટે ધન, સંપત્તિ, સફળતા અને કરિયર મોરચે ફાયદાકારક રહેશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
નીચભંગ રાજયોગ બનવાથી વૃષભ રાશિના જાતકોના અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. નોકરીયાતોને નવી જવાબદારી કે પ્રમોશન મળી શકે છે. બિઝનેસમાં સારો નફો થઈ શકે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો આ સમય દરમિયાન કરિયરમાં ઊંચાઈ પર પહોંચશે. મહેનતના સારા પરિણામ મળશે. જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. મકાન કે વાહન ખરીદી શકો. નવી નોકરી કે મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. ભાગીદારના કામ અને બિઝનેસમાં સફળતા મળશે. જૂના રોકાણથી લાભ થઈ શકે. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
