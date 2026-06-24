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Rashifal: નિર્જળા એકાદશીના દિવસે કઈ કઈ રાશિને થશે ધન લાભ જાણવા વાંચો રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:00 PM IST

Rashifal(By Chirag Bejan Daruwalla): 25 જૂન 2026 અને ગુરુવારે નિર્જળા એકાદશીનું વ્રત છે. આ વખતની એકાદશી ખાસ હશે કારણ કે ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત ગુરુવારે એકાદશીની તિથિ છે. નિર્જળા એકાદશી કઈ કઈ રાશિના લોકો માટે શુભ છે જાણવા વાંચો ગુરુવારનું રાશિફળ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને શુભ ફળ આપવાનો છે અને તમને આજે ફાયદાકારક પરિણામો મળશે. ધંધામાં જોખમ લેવાનું આજે ફાયદાકારક રહેશે. મુશ્કેલીઓ ધીરજ અને હળવા વર્તનથી સુધારી શકાય છે. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમે જે કંઈપણ ઈચ્છો તે મેળવી શકો છો.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને નોકરી અને ધંધાકીય બાબતમાં પણ સફળતા મળી શકે છે. આજે સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં ખાસ ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. સરકાર તરફથી વિશેષ સન્માન મળી શકે છે. સમાજમાં શુભ ખર્ચા થશે અને તેમ કરવાથી તમારી ખ્યાતિ વધશે. પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ મળશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાનો છે. ધર્મ પ્રત્યે તમારી રુચિ ખૂબ વધી જશે. આ વ્યસ્તતામાં ભણવામાં થોડો સમય કાઢવો સારો રહેશે. ક્ષેત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામમાં વિક્ષેપ પાડવાનો પ્રયાસ કરશે. શુભ કાર્યોમાં રાત્રિનો સમય વિતાવશો. મન પ્રસન્ન રહેશે અને ક્યાંક અટકેલા પૈસાની પ્રાપ્તિ સાથે કાર્ય પૂર્ણ થશે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સજાગ રહેવાનો છે. હવામાનના બદલાવથી સમશીતોષ્ણુ વિકાર ઊભા થઈ શકે છે. ખોરાકમાં બેદરકારી ના રાખવી. બહાર જતા પહેલાં બધી મહત્વપૂર્ણ બાબતોનું ધ્યાન રાખો અને નિયમોનું પાલન કરો. ધંધાની દ્રષ્ટિએ દિવસ આનંદદાયક રહેશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને આજે તમારું મન નવી યોજનાઓ કરવા માટે તૈયાર રહેશે. કોઈ મંદિર મુલાકાત લેવાનું વિચારી શકો છો, કાયદાકીય વિવાદમાં સફળતાની સંભાવના છે અને સ્થાળાંતરણની યોજના સફળ થઈ શકે છે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે દરેક બાબતમાં સાવધ રહેવાનો છે. સંયમ અને સાવધાની રાખવી. આજુબાજુના લોકો સાથે કોઈ મુકાબલો ના થાય તો સારું. કોઈ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે. ભાગ્યમાં વિશ્વાસ રાખો અને આત્મવિશ્વાસથી કાર્ય કરો. રાત્રે કોઈ તમને કોઈ રીતે મદદ માટે પૂછી શકે છે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ સર્જનાત્મક છે. તમે કોઈપણ રચનાત્મક અને કલાત્મક કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં દિવસો વિતાવી શકો છો. તમને આજે સૌથી વધુ ગમતું કામ કરવા મળશે અને તમે તેમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકશો. આજે તમે થોડો સમય આરામ કરવા માટે સક્ષમ હશો.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કાર્ય વર્તનથી સંબંધિત તમામ વિવાદો આજે ઉકેલી શકાય છે. નવા પ્રોજેક્ટ પર પણ કેટલાક કામ શરૂ થઈ શકે છે. કાયમી મિલકતની બાબતમાં, પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે દરેક બાબતે ખાસ કાળજીથી સંભાળવાની જરૂર છે. ધંધાના કિસ્સામાં જો તમે થોડું જોખમ લેશો તો મોટો ફાયદો થવાની આશા છે. જો તમે રોજિંદા કાર્યો ઉપરાંત કેટલાક નવા કાર્યનો પ્રયાસ કરશો તો તમને ફાયદો થશે. કોઈ પોતાના માટે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ જ શુભ દિવસ છે અને તમને સારા પરિણામ મળશે. આજનો દિવસ બીજાને મદદ કરવાનો રહેશે. તમને નજીકના ભવિષ્યમાં પરિણામ પણ મળશે. આજે તમારા ઘણાં અધૂરા કામો કરવામાં આવશે અને મહત્વની ચર્ચાઓ પણ થશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ઉત્તમ બની શકે છે. આજીવિકાની દ્રષ્ટિએ આજે તમને સફળતા મળશે. દિવસ દરમિયાન લાભની તકો મળશે, તેથી સાવચેત રહો. પરિવારમાં સુખ, શાંતિ અને સ્થિરતાનો આનંદ માણો. બધા લોકો એકબીજાને મદદ કરશે અને સમય જતાં એકબીજાને ટેકો આપશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય છે. પરિવાર સાથે ઘરે રહો અને સુરક્ષિત રહો. ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કામ હોય તો જ બહાર જાઓ. ભાગીદારીમાં વેપાર કરવાથી ઘણો ફાયદો થશે. રોજિંદા ઘરના કામકાજને સંભાળવાની આજની સુવર્ણ તક છે. કદાચ આજે તમારે પુત્ર અને પુત્રીને લઈને કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો પડશે.  

TAGS:
Rashifal
dainik rashifal
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

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