Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમનની સાડીનું બજેટ સાથે કનેકશન હોય છે ? તસવીરોમાં જુઓ નાણામંત્રીના અત્યાર સુધીના બજેટ લુક

Nirmala Sitharaman Budget 2026 Look: દેશનું બજેટ રજૂ થવાનું હોય ત્યારે બજેટમાં લોકોને શું મળશે તે વાતની ચર્ચાની સાથે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમન એ બજેટના દિવસે પહેરેલી સાડીની પણ ચર્ચા હોય છે. નાણામંત્રી બજેટ રજૂ કરતી વખતે જે સાડી પહેરે છે તેની સાથે ખાસ મેસેજ જોડાયેલો હોય છે. જેમકે બજેટ 2026 રજૂ કરવા માટે નાણામંત્રીએ મરુન રંગની સાડી પસંદ કરી છે. તો ચાલો જાણીએ નાણામંત્રીના બજેટ લુકની ચર્ચા શા માટે થઈ રહી છે. 
 

Updated:Feb 01, 2026, 09:59 AM IST

નાણામંત્રીના બજેટ લુક

બજેટ રજૂ કરવા માટે નાણામંત્રી જે સાડી પહેરે છે તેમાં ભારતની સંસ્કૃતિની છાપ દેખાતી હોય છે. આ વખતે બજેટ માટે મરુન રંગની સાડી પહેરી છે. તો ચાલો તસવીરોના માધ્યમથી તમને દેખાડીએ આ પહેલાના નાણામંત્રીના બજેટ લુકની એક ઝલક.  

બજેટ 2025

બજેટ 2025 રજૂ કરતી વખતે નિર્મલા સીતારમને ક્રીમ શેડની હૈંડલૂમ સાડી પહેરી હતી. આ સાડી તેમને પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતા દુલારી દેવીએ ગિફ્ટ કરી હતી. સાડી  બિહારની મધુબની કલાથી સજ્જ હતી અને તેની બોર્ડર પર માછલીની ડિઝાઈન બની હતી જે સુખ, સમૃદ્ધિ અને વિકાસનું પ્રતીક ગણાય છે.  

બજેટ 2024

નાણામંત્રીએ બજેટ 2024 રજૂ કરતી વખતે સફેદ સાડી પહેરી હતી જેના પર રીંગણી રંગની ગોલ્ડન વર્ક વાળી બોર્ડર હતી. આ સાડી લુક સાદગી અને એલિગેંસ દેખાડે છે.   

બજેટ 2023 

વર્ષ 2023 માં બજેટ રજૂ કરતી વખતે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમને લાલ રંગની સંબંલપુરી સાડી પહેરી હતી. આ સાડી પર પારંપરિક ટેંપલ બોર્ડર બનેલી હતી. આ સાડીએ ભારતીય હસ્તશિલ્પને આગવી ઓળખ આપી હતી.   

બજેટ 2022

બજેટ 2022 રજૂ કરતી વખતે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમને બ્રાઉન રંગની હૈંડલૂમ સિલ્ક સાડી પસંદ કરી હતી. આ સાડી તેમણે ડાર્ક મરુન બ્લાઉસ સાથે મેચ કરી હતી. આ લુક તેમને સૌથી સિંપલ અને સૌથી પ્રભાવશાળી લુક હતો.  

બજેટ 2021 

બજેટ 2021 રજૂ કરતી વખતે નાણામંત્રીએ રેડ અને ઓફ વાઈટ કલર કોમ્બિનેશનની તેલંગણાની ઈકત સાડી પહેરી હતી. જે ઉદ્યોગોની રિકવરી અને મજબૂતાઈના એક સંકેત તરીકે જોવામાં આવી હતી.  

બજેટ 2020 

વર્ષ 2020 માં બજેટ રજૂ કરતી વખતે નાણામંત્રીએ પીળા રંગની રેશમી સાડી પહેરી હતી જેના પર ગ્રીન બોર્ડર હતી. આ સાડીને આર્થિક સ્થિતિસ્થાપતા અને આશાના પ્રતિક તરીકે જોવામાં આવી હતી.  

બજેટ 2019

નાણામંત્રીએ તેમના પહેલા બજેટ સમયે આંધ્રપ્રદેશની હેન્ડલૂમ પરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ગોલ્ડન બોર્ડર વાળી મંગલાગિરી પિંક સાડી પહેરી હતી. જેને પરંપરા સાથે આધુનિક નીતિનિર્માણનું પ્રતિક ગણવામાં આવ્યું હતું.  

budget 2026indiaNirmala Sitharamanનાણામંત્રીનિર્મલા સીતારમનબજેટ 2026

