/5 ઓગસ્ટથી વાતાવરણ બદલાશે, આ જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ; અંબાલાલ પટેલની આગાહી

ગુજરાતમાં હાલ ભારે વરસાદની આગાહી જણાતી નથી. રાજ્યમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે 5 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આ સિવાય અંબાલાલે ખેડૂતોને પણ મહત્વની સલાહ આપી છે.
રાજ્યભરમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે. કેટલીક જગ્યાએ છૂટોછવાયો વરસાદ પડ્યો છે. રવિવારની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતના 226 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો હતો. રાજકોટમાં સૌથી વધુ પોણા ત્રણ ઈંચ વરસાદ પડ્યો હતો. આગામી દિવસોમાં કેટલો વરસાદ પડશે તેની આગાહી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં આવી શકે છે. આ સિવાય રાજ્યમાં હાલ ભારે વરસાદની સંભાવના નથી.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે 5 ઓગસ્ટથી હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 8થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજા વરસી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે તાપી નદીનું જળસ્તર વધી શકે છે. આ સાથે ખેડૂતોડને પણ અંબાલાલે ખાસ સલાહ આપી છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે ખેડૂતોએ કૃષિ પાકમાં જીવાત પડવાને કારણે પાક સંરક્ષણના પગલાં ભરવા જોઈએ. તેમણે કહ્યુ કે આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ખેતીના કામ કરવા સારા માનવામાં આવતા નથી. તેમણે કહ્યું કે 17 ઓગસ્ટ બાદ મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે સારૂ ગણાય છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 3 ઓગસ્ટે રાજ્યમાં બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, પોરબંદર, દ્વારકામાં વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય અમદાવાદમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે થોડો વરસાદ પડી શકે છે.