ઈરાન કે ઇઝરાયલ નહીં, આ દેશ પાસે છે દુનિયાનું સૌથી ખતરનાક ડ્રોન
World Most Powerful Drone : વિશ્વનું સૌથી ઘાતક ડ્રોન અમેરિકાનું 'MQ-9 રીપર' છે. તેની 27 કલાકની ઉડાન અને સટીક મિસાઇલ પ્રહાર કરવાની ક્ષમતાને કારણે તેને 'હન્ટર-કિલર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે આધુનિક યુગનું એક ખતરનાક શસ્ત્ર છે.
World Most Powerful Drone : વિશ્વનું સૌથી પાવરફુલ ડ્રોન હાલમાં અમેરિકા પાસે છે અને તેનું નામ MQ-9 રીપર છે. આ ડ્રોને 2001માં તેની પહેલી ઉડાન ભરી હતી અને 2007માં તેને યુએસ એરફોર્સમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. સમય જતાં તેમાં એટલા સુધારા થયા છે કે આજે તેની ગણતરી વિશ્વના સૌથી ઘાતક શસ્ત્રોમાં થાય છે.
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ અનુસાર, તેના નામમાં 'M' નો અર્થ "મલ્ટિ-રોલ" થાય છે, જ્યારે 'Q' નો અર્થ "રિમોટલી પાયલોટેડ એરક્રાફ્ટ" થાય છે. તેના અદ્યતન સેન્સર અને ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ સ્ટેશન દ્વારા સહાયિત આ ડ્રોન કોઈપણ વિરોધી માટે વિનાશનો સંકેત સાબિત થઈ શકે છે.
MQ-9 રીપરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા તેની શસ્ત્ર વહન ક્ષમતા છે, જે તેને યુદ્ધમાં ગેમ-ચેન્જર બનાવે છે. આ ડ્રોન લગભગ 1,700 કિલોગ્રામ સુધીના પેલોડ વહન કરીને ઉડવા માટે સક્ષમ છે. એક જ મિશન પર તે બે 227 કિલોગ્રામ બોમ્બ સાથે ચાર હેલફાયર મિસાઇલો વહન કરવામાં સક્ષમ છે. આ જ કારણ છે કે તેને "હન્ટર-કિલર" ડ્રોન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
રીપર ડ્રોન સતત 27 કલાક સુધી હવામાં રહી શકે છે, જેનાથી દુશ્મનની દરેક હિલચાલ પર તીક્ષ્ણ નજર રાખી શકાય છે. તે પ્રિડેટર ડ્રોન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે મોટું અને વધુ પાવરફુલ છે. ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં તે તેના નિર્ધારિત ટાર્ગેટને શોધી શકે છે અને તેને સંપૂર્ણપણે નષ્ટ કરી શકે છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે આ ડ્રોનને લઈને ફરી એકવાર ચર્ચાઓ તેજ બની છે. ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે એવું માનવામાં આવે છે કે યુએસ આ ડ્રોનને મોટા પાયે તૈનાત કરી શકે છે. તે આધુનિક યુદ્ધમાં સૌથી શક્તિશાળી હથિયાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
