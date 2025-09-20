ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Foods: ફક્ત મીઠી વસ્તુઓથી જ નહીં, આ વસ્તુઓ ખાશો તો પણ 100 ની સ્પીડે વધશે બ્લડ શુગર લેવલ

Foods That Increase Blood Sugar: ડાયાબિટીસ એવી બીમારી છે જેમાં બ્લડ શુગર મેનેજ કરવું જરૂરી છે. બ્લડ શુગર મેનેજ કરવા માટે ડાયટ અને દવાની મદદ લેવી પડે છે. ડાયાબિટીસ હોય તેમણે બ્લડ શુગર મેનેજ કરવા ફક્ત મીઠી વસ્તુઓથી જ નહીં પરંતુ આ વસ્તુઓ ખાવાથી પણ બચવું જોઈએ. કારણ કે આ વસ્તુઓ ઝડપથી બ્લડ શુગર વધારે છે. 
 

Updated:Sep 20, 2025, 01:45 PM IST

જંક ફુડ

ડાયાબિટીસ હોય તેમણે વધારે પ્રમાણમાં અથવા તો નિયમિત જંક ફુડ ખાવું નહીં. જંક ફુડનું સેવન કરવાથી શુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે.   

ફાસ્ટ ફુડ

પેકેજ્ડ સ્નેક્સ અને ફ્રાઈડ વસ્તુઓ ખાવાથી બ્લડ શુગર ઝડપથી વધી શકે છે. જો તમે આવી વસ્તુઓ વારંવાર ખાવ છો તો બ્લડ શુગર સ્પાઈક થશે.   

ચિપ્સ

ડાયાબિટીસમાં વધારે ખાંડ ન ખાવ પરંતુ રોજ તળેલી ચિપ્સ ખાશો તો પણ બ્લડ શુગર હાઈ રહેશે. ચિપ્સ ખાવાથી શુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે.   

મેંદાથી બનેલી વસ્તુઓ

મેંદાથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાથી પણ શુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીએ મેંદાથી બનેલી વસ્તુઓ ઓછી ખાવી જોઈએ.   

Foodhealth tipsDiabetesડાયાબિટીસજંક ફુડ

