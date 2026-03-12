Janki Bodiwala: માત્ર ‘વશ’ અને ‘શૈતાન’ જ નહીં...આ છે જાનકી બોડીવાલાની 5 શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો, તમે પણ બની જશો અભિનેત્રીના ફેન

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોJanki Bodiwala: માત્ર ‘વશ’ અને ‘શૈતાન’ જ નહીં...આ છે જાનકી બોડીવાલાની 5 શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો, તમે પણ બની જશો અભિનેત્રીના ફેન

Janki Bodiwala: નેશનલ એવોર્ડ વિનર જાનકી બોડીવાલાએ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. તેમણે પોતાની એક્ટિંગથી લોકોના દિલમાં એક ખાસ જગ્યા બનાવી છે. હાલમાં જાનકી તેની ગુજરાતી હોરર-થ્રિલર ફિલ્મ 'વશ લેવલ 2' ને લઈને ચર્ચામાં છે, જે હવે OTT પર પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. 30 ઓક્ટોબરે જાનકી બોડીવાલા પોતાનો 30મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે.

Updated:Mar 12, 2026, 03:05 PM IST

જાનકી બોડીવાલાનો જન્મ 30 ઓક્ટોબર 1995ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. તે એક એવી અભિનેત્રી છે જેમને 'શૈતાન' (2024), 'વશ' (2023) અને 'છેલ્લો દિવસ' (2015) જેવી ફિલ્મો માટે ઓળખવામાં આવે છે. આજે આપણે તેમની અન્ય 5 શાનદાર ફિલ્મો વિશે વાત કરીશું.

અજય દેવગનની ફિલ્મથી કરી બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી

જાનકી બોડીવાલાએ અજય દેવગનની ફિલ્મ 'શૈતાન' થી બોલિવૂડમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જેમાં તેણે અભિનેતાની પુત્રીની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ સિવાય તેની ફિલ્મ 'વશ' માટે પણ તેને દર્શકોનો ઘણો પ્રેમ મળ્યો. પરંતુ આ બે ફિલ્મો સિવાય પણ તેની પાંચ ફિલ્મો જોવા જેવી છે.

છેલ્લો દિવસ:

જાનકી બોડીવાલાની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોમાંની પહેલી ફિલ્મ છેલ્લો દિવસ છે, જે 2015માં રિલીઝ થઈ હતી. આ જાનકીની પહેલી ફિલ્મ હતી, જેણે તેને અભિનયની દુનિયામાં ઓળખ અપાવી.

નાદી દોષ:

2022 માં જાનકી યશ સોની સાથે ફિલ્મ નાદી દોષમાં જોવા મળી હતી. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી હતી.

બઉ ના વિચાર:

2019 માં આવેલી ફિલ્મ બઉ ના વિચારમાં જાનકીના પાત્રે લોકો પર અમીટ છાપ છોડી હતી. તેણીએ એક મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

તારી માટે વન્સ મોર:

2018 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ તારી માટે વન્સ મોરને પણ ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી. વિવેચકોએ પણ ફિલ્મની પ્રશંસા કરી હતી.

ત્રિશા ઓન ધ રોક્સ:

2024 માં રિલીઝ થયેલી ત્રિશા ઓન ધ રોક્સ એક રોમેન્ટિક કોમેડી-ડ્રામા હતી જેને દર્શકો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી.  

