એપ્રિલ જ નહીં, મે મહિનામાં પણ માવઠું બોલાવશે તબાહી! અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી આધી-વંટોળ સાથે વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં શિયાળા બાદ હવે ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં ફરી એકવાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે આગામી 7 એપ્રિલના રોજ હળવા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે શું કરી છે આગાહી. 

Updated:Apr 05, 2026, 06:46 PM IST

હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં રાજ્ય પર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન એમ બે મજબૂત સિસ્ટમ એકસાથે કામ કરી રહી છે. આ બન્ને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે અને ગાજવીજ સાથે છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને સરહદી વિસ્તારો અને ઉત્તરના જિલ્લાઓમાં તેની વ્યાપક અસર જોવા મળશે.

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, હાલ ગુજરાતના તાપમાનમાં વધુ ફેરફાર નોંધાયો નથી. હાલ રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં તાપમાન સામાન્યથી નીચું છે. બીજી તરફ ગુજરાતમાં આગામી 7 એપ્રિલથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય શકે. જેના કારણે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશથી જોડાયેલા ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 7-8 એપ્રિલના રોજ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, અરવલ્લી, પાટણ, મહીસાગર અને દાહોદમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

જો કે, 7-8 એપ્રિલ બાદ તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રી વધારો થવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં 35 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. આવતીકાલેથી બે દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આગામી 7 -8 એપ્રિલ દરમિયાન ફરી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 7 -8 એપ્રિલના રોજ ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં બનાસકાંઠા, હિંમતનગર, પંચમહાલના ભાગોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં પલટો આવશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પલટો આવશે. ભારે પવન ગતિ સાથે વરસાદ આવશે. મધ્ય ગુજરાતમાં માણસા, વિરમગામ, સાણંદના ભાગોમાં પણ વરસાદ થશે.  

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, કમોસમી માવઠા બાદ ગરમીનો રાઉન્ડ આવશે. આગામી 15 એપ્રિલથી ગરમી વધવાની શરૂઆત થઈ જશે. જો કે, 16 એપ્રિલના રોજ ફરી પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે, જેનાથી ગરમીની અસર ફરી ઓછી થશે. 20 એપ્રિલ આસપાસ ગરમી સાથે પ્રિમોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 26 એપ્રિલ કાળઝાળ ગરમી પડશે. 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટી ઉથલપાથલ થવાની છે. 11-20 મેના રોજ આંધી-વંટોળ સાથે વરસાદ થશે. 24 મે થી 24 જૂન સુધીમાં વરસાદ થશે. 17 મેના રોજ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. 20 એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. 8 જુનના રોજ દરિયામાં પવનો બદલાશે. 

