200 વર્ષ બાદ નવેમ્બરમાં બનશે 4 અદ્ભુત રાજયોગ, આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, નોકરી-ધંધામાં મળશે સફળતા
November 2025 Planetray Transit Horoscope: નવેમ્બર મહિનામાં ગ્રહોનો શુભ સંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. નવેમ્બરના મહિનામાં એક સાથે માલવ્ય સહિત ચાર રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
નવેમ્બર રાશિફળ
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર નવેમ્બર મહિનામાં ચાર રાજયોગ બનવાના છે. આ મહિને મંગળના સ્વરાશિ વૃશ્ચિકમાં ગોચરથી રૂચક રાજયોગ, હંસ રાજયોગ, માલવ્ય રાજયોગ અને આદિત્ય મંગળ રાજયોગ બની રહ્યો છે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ રાશિઓની આવકમાં વધારો અને કરિયરમાં પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. અટવાયેલા નાણા પરત મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
તમારા લોકો માટે નવેમ્બરનો મહિનો લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા સ્થાન પર બનશે. તો તમારી રાશિથી સાતમાં ભાવમાં રૂચક રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં વૃષભ રાશિના લોકોની અંદર એક અલગ ઉર્જા જોવા મળશે. સાથે તમારી સુખ-સંપત્તિમાં વધારો થશે. નવું ઘર કે વાહન ખરીદી શકો છો. અંગત જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે. આ દરમિયાન વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે.
તુલા રાશિ
તમારા લોકો માટે ચાર રાજયોગનું નિર્માણ ભાગ્યશાળી રહેશે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર તો રૂચક રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના 12મા ભાવ પર બનશે. તેથી તમને જૂના રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. આ મહિને તમે વાહન કે સંપત્તિનું સુખ હાસિલ કરી શકો છો. આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળી શકે છે. કુંવારા લોકોની લગ્નની વાત આગળ વધી શકે છે.
મકર રાશિ
તમારા લોકો માટે નવેમ્બરનો મહિનો સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી ગોચર કુંડળીના સાતમાં ભાવ પર હંસ રાજયોગ બની રહ્યો છે. તો માલવ્ય રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના કર્મ ભાવ પર બનશે. તેથી કરિયરમાં નવી સિદ્ધિઓ અને તક મળવાની સંભાવના છે. લવ લાઇફમાં આ મહિનો રોમેન્ટિક રહેવાનો છે. તમને પાર્ટનરનો સાથ મળશે. કાર્યસ્થળ પર સ્થિતિ તમારા પક્ષમાં થશે. તમારી પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. સાથે પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
