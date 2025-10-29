નવેમ્બરમાં ગ્રહોનો દુર્લભ સંયોગ, એક સાથે 3 રાજયોગ કર્ક સહિત આ રાશિઓને કરશે માલામાલ !
November 2025 Rashifal : નવેમ્બર મહિનામાં ગ્રહોનો શુભ સંયોગ બનશે. આ નવેમ્બર મહિનામાં માલવ્ય રાજયોગ સહિત ત્રણ રાજયોગ એક સાથે બની રહ્યા છે. આ મહિને રુચક રાજયોગ, હંસ રાજયોગ અને માલવ્ય રાજયોગ બની રહ્યા છે. આ શુભ ગ્રહ સ્થિતિથી કર્ક સહિત પાંચ રાશિઓને લાભ થશે. આ પાંચ રાશિઓને ધન, પદ અને પ્રતિષ્ઠાનો લાભ મળશે.
November 2025 Rashifal : નવેમ્બર મહિનામાં ગ્રહોનો શુભ સંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. નવેમ્બર મહિનો એક સાથે ત્રણ રાજયોગના પ્રભાવનો સાક્ષી બનશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં માલવ્ય રાજયોગ, હંસ રાજયોગ અને રુચક રાજયોગનું શુભ સંયોજન બની રહ્યું છે. પરિણામે નવેમ્બરમાં કર્ક અને વૃશ્ચિક સહિત આ રાશિઓને લાભ અને નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના 7મા ભાવમાં રુચક રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. પરિણામે વૃષભ રાશિના જાતકો એક અલગ ઉર્જાનો અનુભવ કરશે. જે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળતાની સંભાવના ધરાવે છે. તમારું વ્યક્તિત્વ પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનશે અને તમે ખૂબ જ ઉર્જાવાન અનુભવ કરશો. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે સખત મહેનત દ્વારા આવકના નવા સ્ત્રોત બનાવવા માટે તમારી ઉર્જાને વાપરશો.
વૃશ્ચિક રાશિ
નવેમ્બરમાં રુચક રાજયોગથી વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થશે. મંગળનો પ્રભાવ તમારા માટે એક અનોખી ઉર્જા લાવશે. આ મહિને મંગળ તમને પદ, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન આપશે. તમે કાર્યસ્થળ પર એક અલગ છાપ બનાવવામાં સફળ થશો. વૈવાહિક સુખ પણ પ્રબળ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે તમારી ભૂતકાળની બધી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી મુક્તિ મેળવશો.
તુલા રાશિ
આ મહિને તુલા રાશિના વ્યક્તિઓને ભૂતકાળના રોકાણોથી ફાયદો થશે. તેઓ વાહન અથવા મિલકત પણ મેળવી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને સફળતા મળી શકે છે. કારકિર્દીની બાબતમાં, તમે આ મહિને નવા સાહસ માટે યોજના બનાવી શકો છો. વ્યવસાયિકોને ઘણી સારી તકો મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના સાતમા ભાવમાં હંસ રાજયોગ રચાઈ રહ્યો છે. પરિણામે નવેમ્બર મહિનો મકર રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. આ મહિને તમને નવી કારકિર્દી સિદ્ધિઓ અને નવી તકો પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળતાં તમારું પ્રેમ જીવન પણ ખૂબ જ રોમેન્ટિક રહેશે. તમારી સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
કર્ક રાશિ
કર્કના જાતકોને નવેમ્બર મહિનામાં નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. તમારી રાશિમાં ગુરુની હાજરીએ હંસ રાજયોગનું સર્જન કર્યું છે. આ સ્થિતિમાં કર્ક રાશિના વ્યક્તિઓને નફો અને પ્રગતિ બંનેનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. વધુમાં હંસ રાજયોગનો પ્રભાવ તમને નવી સામાજિક ઓળખ અપાવી શકે છે. વધુમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ વધશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos