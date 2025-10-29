Ank Jyotish: આ મૂળાંકની યુવતીઓ હોય છે માતા લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ, જીવનમાં હંમેશા મળે છે ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ
Ank Jyotish: અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર કેટલાક મૂળાંક એવા માનવામાં આવે છે જેના પર દેવી લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા રહે છે. તેવામાં આ મૂળાંકની યુવતીઓને માતા લક્ષ્મીનું સંતાન કહેવામાં આવે છે, જેના જીવનમાં ધન, સૌભાગ્ય અને સુખ-સુવિધાઓની કમી રહેતી નથી.
વ્યક્તિત્વને દર્શાવે છે મૂળાંક
કહેવાય છે કે વ્યક્તિનો સ્વભાવ અને ભાગ્ય તેની જન્મતારીખ સાથે જોડાયેલું હોય છે. અંક જ્યોતિષ અનુસાર જે દિવસ કે તારીખે આપણો જન્મ થાય છે, તે આપણો મૂળાંક નક્કી કરે છે, જે આપણા જીવન, વ્યક્તિત્વ અને ભવિષ્ય પર ઉંડો પ્રભાવ પાડે છે.
રહે છે માતા લક્ષ્મીની કૃપા
અંક જ્યોતિષ અનુસાર જેનો જન્મ કોઈ મહિનાની 6, 15 કે 24 તારીખે થયો છે તેનો મૂળાંક છ હોય છે. આ અંકના સ્વામી ગ્રહ શુક્રને માનવામાં આવે છે, જે પ્રેમ, સૌંદર્ય, સમૃદ્ધિ અને ભૌતિક સુખનું પ્રતીક છે. મૂળાંક 6ની યુવતીઓ પર માતા લક્ષ્મીની વિશેષ દ્રષ્ટિ રહે છે. તેને જન્મથી આકર્ષક વ્યક્તિત્વ, ધન-સંપત્તિ અને વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે.
મૂળાંક છની યુવતીઓનું જીવન
મૂળાંક છની યુવતીઓનું જીવન હંમેશા સમૃદ્ધિ અને વૈભવથી ભરેલું હોય છે. તેણે આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો ઓછો કરવો પડે છે. તેનું વ્યક્તિત્વ ચુંબકિય હોય છે અને સમયની સાથે તેની સુંદરતા અને આકર્ષણ વધે છે. તે ન માત્ર ખુદ માટે પરંતુ પોતાના પરિવાર અને મિત્રો માટે પણ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે.
સ્વભાવ અને વિશેષતાઓ
આ અંક ધરાવતી છોકરીઓ સ્વભાવે શાંત, વિશ્વાસપાત્ર અને ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ હોય છે. તેઓ વિશ્વાસ જીતવામાં માહિર હોય છે અને તેમની આસપાસના લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બને છે. જોકે, તેમની પાસે એક અનોખી આદત હોય છે કે તેઓ ઘણીવાર કમાણી કરતા વધુ ખર્ચ કરે છે, કારણ કે તેમનું હૃદય મોટું હોય છે.
કયા ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળે છે?
મૂળાંક છની છોકરીઓ કલા, સંગીત, ફેશન, નૃત્ય અને ડિઝાઇન જેવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે. તેમનું મન સર્જનાત્મક અને નવીન હોય છે, અને તેમની સખત મહેનત તેમને ખ્યાતિ અને સફળતા બંને લાવે છે.
Trending Photos