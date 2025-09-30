અતિ ભાગ્યશાળી હોય છે આ તારીખે જન્મેલી યુવતીઓ, માતા દુર્ગાની કૃપાથી મળે છે સુખ-સમૃદ્ધિ
Lucky Mulank Number : અંક જ્યોતિષ અનુસાર કેટલીક ખાસ તારીખે જન્મેલી યુવતીઓ પર માતા દુર્ગાની વિશેષ કૃપા રહે છે. આ યુવતીઓ શાનદાર જીવન જીવે છે અને ખૂબ માન-સન્માન મેળવે છે.
Lucky Mulank Number: માતા દુર્ગાની આરાધનાનું પૂર્વ નવરાત્રિનું સમાપન થઈ રહ્યું છે. માતા દુર્ગા જતાં-જતાં ભક્તોને ધન-સમૃદ્ધિનું વરદાન આપી જશે. અંક શાસ્ત્ર અનુસાર કેટલીક ખાસ તારીખે જન્મેલા લોકો પર માતા દુર્ગાની મહેરબાની રહે છે. આ મૂળાંકની યુવતીઓને સુખી અને સમૃદ્ધ જીવન મળે છે.
હોય છે ખાસ ગુણ
આ મૂળાંકની યુવતીઓમાં ઈમાનદારી, સત્ય, મહેનત, સાહસ, નેતૃત્વ ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસ જેવા ઘણા ગુણ હોય છે. જે તેને વિશેષ બનાવે છે. માતા દુર્ગાના આશીર્વાદથી આ યુવતીઓ ખૂબ ધન-સંપત્તિની માલકિન બને છે. સાથે સન્માનભર્યું જીવન જીવે છે.
મૂળાંક 1ની યુવતીઓ
જે લોકોનો જન્મ કોઈ મહિનાની 1, 10, 19, કે 28 તારીખે થયો હોય, તેનો મૂળાંક 1 હશે. મૂળાંક 1ના સ્વામી સૂર્ય છે. મૂળાંક 1ની યુવતીઓમાં કમાલની નેતૃત્વ ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસ હોય છે. તે કોઈપણ સ્થિતિમાં હાર માનતી નથી અને દરેક પડકારને પાર કરે છે. આ યુવતીઓ જે પણ ક્ષેત્રમાં જાય ત્યાં ખુબ સફળ થાય છે. આ યુવતીઓ પર માતા શૈલપુત્રીની કૃપા રહે છે.
મૂળાંક 3ની યુવતીઓ
જે યુવતીનો જન્મ કોઈ મહિનાની 3, 12, 21 કે 30 તારીખે થયો હોય તેનો મૂળાંક 3 હશે. મૂળાંક ત્રણની યુવતીઓ જ્ઞાનિ અને વિવેકવાન હોય છે. તેને દરેક સમયે ભાગ્યનો સાથ મળે છે અને સુખી જીવન જીવે છે. આ યુવતીઓ પર માતા ચંદ્રઘંટાની કૃપા રહે છે.
મૂળાંક 6ની યુવતીઓ
જે યુવતીઓનો જન્મ કોઈ મહિનાની 6, 15 કે 24 તારીખે થયો છે, તેનો મૂળાંક છ હશે. આ જાતકો પર માતા કાત્યાયનીની કૃપા રહે છે. સાથે માતા લક્ષ્મીને પણ મૂળાંક 6 પ્રિય છે. આ યુવતીઓ આકર્ષક વ્યક્તિત્વવાળી, સકારાત્મક અને સંબંધો પ્રત્યે સમર્પિત હોય છે. આ યુવતીઓને ખૂબ ધન-સંપત્તિ અને વૈભવપૂર્ણ જીવન મળે છે.
મૂળાંક 9
જે યુવતીઓનો જન્મ કોઈ મહિનાની 9, 18 કે 27 તારીખે થયો છે, તેનો મૂળાંક 9 હશે. મૂળાંક 9ના સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે અને આ મૂળાંકની યુવતીઓ પર માતા સિદ્ધિદાત્રીની કૃપા રહે છે. આ યુવતીઓ નિડર, સાહસીક અને કર્મઠ હોય છે. સામાન્ય રીતે સેના, પોલીસ ક્ષેત્રમાં ખુબ નામના મેળવે છે. તેમાં યોદ્ધાના ગુણ હોય છે, સાથે લીડરશિપ ક્વોલિટી પણ હોય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
