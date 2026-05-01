May Numerology 2026: આ 3 મૂળાંકના લોકો પર મહા સંકટ, 30 દિવસ રહેવું પડશે સાવધાન!
May 2026 Numerology Warning: મૂળાંક 3, 7 અને 9 ના જાતકો માટે આ મહિનો મુશ્કેલી અને નુકસાન કરાવી શકે છે. આગામી 30 દિવસ કેટલાક મામલામાં આ જાતકો સાવધાન રહે.
મે મહિનામાં આ તારીખે જન્મેલા લોકો રાખે સાવચેતી
મે 2026મા કેટલાક લોકોએ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. આગામી 30 દિવસ આ લોકોને ધનહાનિ, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યા થવાની આશંકા છે. આ સાથે ખોટા નિર્ણયને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે.
આ રીતે કાઢો તમારો મૂળાંક
મૂળાંક કાઢવા માટે તમારી જન્મતારીખનો સરવાળો કરો. ઉદાહરણ માટે જો તમારી જન્મતારીખ 30 છે તો તમારો મૂળાંક 3 (3+0=3) થશે. અંક જ્યોતિષ અનુસાર મે મહિનામાં મૂળાંક 3, 7 અને 9ના જાતકોએ કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
મૂળાંક 3- ખોટા નિર્ણય ભારે પડશે
કોઈ મહિનાની 3, 12, 21 અને 30 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 3 હશે. મેમાં મૂળાંક 3ના લોકો ખોટા નિર્ણયને કારણે નુકસાન ભોગવી શકે છે. જેથી કરિયર કે આર્થિક મામલામાં સમજી-વિચારી નિર્ણય કરો. માનહાનિ થવાનો પણ યોગ છે.
ઉપાયઃ મોટા નિર્ણય લેવામાં નિષ્ણાંત કે પરિવારજનોની સલાહ લો.
મૂળાંક 7 : આંખ બંધ કરી ભરોસો ન કરો
કોઈ મહિનાની 7, 16 અને 25 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 7 હોય છે. મેમાં કારણ વગર ભાવુક ન થાવ. ન કોઈ પર આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ કરો. કોઈ તમને છેતરી શકે છે. લેતીદેતીમાં સાવધાની રાખો.
ઉપાયઃ નજરે જોયા બાદ ભરોસો કરો.
મૂળાંક 9- ગુસ્સો કરાવશે નુકસાન
9, 18 અને 27 જન્મતારીખ હોય તેનો મૂળાંક 9 હોય છે. મે 2026મા મૂળાંક 9ના લોકો પોતાના ગુસ્સા પર કાબુ રાખે. બાકી સંબંધો બગડી શકે છે અને નુકસાન પણ થશે. આ તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિ સમસ્યાઓને નજરઅંદાજ ન કરો.
ઉપાયઃ ખુદને શાંત રાખવાનો પ્રયાસ કરો.
Trending Photos