ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મહિનાના 30 દિવસમાં સૌથી વધુ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે આ તારીખ, આ દિવસે જન્મેલા લોકો કરે છે દુનિયા પર રાજ

Most powerful number in numerology : અંક શાસ્ત્રમાં દરેક અંકના ગ્રહ સ્વામી અને તેની ખાસિયતો જણાવવામાં આવી છે. તો એક તારીખને શક્તિશાળી ગણાવવામાં આવી છે. આ દિવસે જન્મેલા લોકો ખૂબ શક્તિશાળી હોય છે અને દુનિયા પર રાજ કરે છે.
 

Updated:Jan 08, 2026, 05:30 PM IST

1/5
image

Most powerful number in numerology 1 to 9 : મહિનાની દરેક તારીખે જન્મેલા લોકોની પોતાની ખાસિયતો હોય છે. તેની તારીખના સરવાળાથી જે નંબર બને છે, તે તેનો મૂળાંક હોય છે. મૂળાંક 1થી 9 દ્વારા જ અંકશાસ્ત્રમાં ભવિષ્યફળ અને પર્સનાલિટી જણાવવામાં આવે છે. પરંતુ અંક શાસ્ત્રમાં કેટલાક અંકોને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આ અંક ખૂબ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે.

1 અને 9 અંક

2/5
image

અંકશાસ્ત્રમાં 1 અને 9 અંકને શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. અંક 1ના સ્વામી સૂર્ય છે અને અંક 9ના સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે. સૂર્ય ગ્રહ સફળતા, યશ, સ્વાસ્થ્ય અને આત્મવિશ્વાસનો કારક છે. તો અગ્નિ તત્વવાળો મંગળ ગ્રહ સાહસ, ઉર્જા, ભૂમિ, સંપત્તિનો કારક છે.

સૌથી શક્તિશાળી અંક

3/5
image

 1 અને 9ના સંયોગથી બનેલી 19 તારીખને સૌથી શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં આ તારીખનો સરવાળો  1+9=10, 1+0=1 પણ ખાસ છે. તેનાથી મૂળાંક 1 બને છે, જે સૂર્યનો અંક છે. 

19 તારીખે જન્મેલા લોકો

4/5
image

 19 તારીખને મહિનાની સૌથી શક્તિશાળી તારીખ માનવામાં આવે છે અને આ દિવસે જન્મેલા જાતક ખાસ હોય છે. આ લોકો શાનદાર લીડર અને પાવરફુલ પર્સનાલિટીવાળા હોય છે. તેમાં કમાલની નેતૃત્વ ક્ષમતા હોય છે. તે ખૂબ નામના અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે છે.

સફળતા મળે છે, પૈસાનો થાય છે ઢગલો

5/5
image

 

19 તારીખે જન્મેલા લોકો ન માત્ર ખૂબ ધનવાન બને છે, પરંતુ ઊંચા પદો પર પણ પહોંચે છે. ખૂબ સન્માન મેળવે છે. તે જે ક્ષેત્રમાં જાય ત્યાં રાજ કરે છે. આ જાતક મોટા લક્ષ્ય રાખે છે અને તેને હાસિલ પણ કરે છે. બિઝનેસમાં મોટું એમ્પાયર બનાવે છે. પરંતુ ઘણીવાર તે લોકો અહંકારી પણ હોય છે. 

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

numerologynumerology in Gujarati

Trending Photos