Masik Rashifal: ઓક્ટોબરની ભાગ્યશાળી રાશિઓ, આ લોકો પર લક્ષ્મી માતાની થશે વિશેષ કૃપા, ઘરમાં ધનના થશે ઢગલા

October 2025 Lucky Rashifal: મહાનવમીથી ઓક્ટોબર મહિનાની શરુઆત થઈ છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં વર્ષનો સૌથી મહત્વનો તહેવાર પણ આવશે. આ વર્ષે દિવાળી પર કેટલીક રાશિઓને માં લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ઓક્ટોબર મહિનો 5 રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે. 
 

Updated:Oct 01, 2025, 03:20 PM IST

ઓક્ટોબર મહિનો 5 રાશિઓ માટે શાનદાર

ઓક્ટોબર મહિનામાં મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ ગોચર થશે. આ મહિનો ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ હશે. આ મહિનામાં મહાનવમી, દશેરા, દિવાળી અને છઠ પર્વ આવશે. ગ્રહ ગોચરની વાત કરીએ તો આ મહિનામાં શનિ નક્ષત્ર બદલશે, સૂર્ય રાશિ બદલશે. અતિચારી ચાલ સાથે ગુરુ કન્યા રાશિમાં આવશે. બુધ ગ્રહનો ઉદય અને રાશિ પરિવર્તન બંને થશે. શુક્ર પણ આ મહિનામાં ગોચર કરશે. ગ્રહોની વિશેષ કૃપાથી આ મહિનો 5 રાશિઓ માટે શાનદાર રહેવાનો છે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના લોકો માટે ઓક્ટોબર મહિનો કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવનાર સાબિત થશે. આર્થિક સમસ્યાઓ દુર થશે. આવકના સ્ત્રોત ઊભા થશે. કરિયરમાં સારી તકો પ્રાપ્ત થશે. ઉન્નતિના પ્રબળ યોગ બનશે. લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. માન-સન્માન વધશે.   

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિ માટે પણ ઓક્ટોબર મહિનો શુભ છે. ધન લાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. ઘરમાં કોઈ શુભ કે માંગલિક કાર્ય થઈ શકે છે. વેપારમાં તેજી આવશે.   

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકોને ઓક્ટોબર મહિનામાં કરિયારમાં લાભ થઈ શકે છે. કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. અધુરી ઈચ્છા પુરી થવાના યોગ છે. ઘર-પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકોની આવક ઓક્ટોબર મહિનામાં વધશે. અટકેલું ધન પરત મળી શકે છે. અટકેલા કાર્યો પુરા થશે. કરિયરમાં નવી ઊંચાઈ સુધી પહોંચી શકો છો. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે.  

ધન રાશિ

ધન રાશિના લોકો માટે ઓક્ટોબર મહિનો સારો છે. આ લોકોને નોકરીમાં સારી ઓફર મળી શકે છે. આવક વધશે. ધન લાભ થઈ શકે છે. લગ્નજીવનમાં પ્રેમ અને ખુશહાલી વધશે.

