October Grah Gochar Horoscope : ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોનું મહાપરિવર્તન, મિથુન, કર્ક સહિત 5 રાશિઓનું વધશે ખુશીઓનું બેંક બેલેન્સ
October 2025 Grah Gochar Rashifal : ઓક્ટોબરનો મહિનો જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ મહિનામાં ગુરૂ અને મંગળની સાથે ઘણા ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન થવાનું છે. આ મહિને રાશિ પરિવર્તન કરનાર ગ્રહોમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્ર પણ સામેલ છે. તેવામાં ઓક્ટોબર મહિનામાં રૂચક રાજયોગ અને હંસ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. હકીકતમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં મંગળ સ્વરાશિ વૃશ્ચિકમાં અને ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. આ સ્થિતિમાં ઓક્ટોબરનો મહિનો કર્ક સહિત 5 રાશિઓ માટે શુભ લાભદાયક રહેશે. આવો જાણીએ ઓક્ટોબરમાં ગ્રહ ગોચરથી કયા જાતકોને મળશે રાજયોગનો લાભ.
મિથુન રાશિને ઓક્ટોબરમાં રાજયોગનો મળશે લાભ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરના મહિનામાં થનાર ગ્રહ ગોચર શુભ રહેશે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ચાલતી તમારી ચિંતા, મુશ્કેલીનું સમાધાન થશે અને તમે રાહતનો શ્વાસ લેશો. કરિયર સંબંધી મામલામાં પણ ઓક્ટોબરનો મહિનો તમારા માટે લાભદાયક રહેશે. ખાસ કરી દિવાળીથી તમારા માટે સારો સમય શરૂ થશે. નોકરીમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. આર્થિક લાભનો પણ સંયોગ બનશે. તમારા અટવાયેલા પૈસા પરત મળશે. કોઈ ખોટમાં ચાલી રહેલ રોકાણ અચાનક તેજી આવવાથી તમારી તિજોરી ભરી દેશે. તમારા માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો પારિવારિક જીવનની દ્રષ્ટિએ સુખદ રહેશે. લગ્ન યોગ જાતકો માટે લગ્નનો સંયોગ બનશે.
કર્ક રાશિ માટે ઓક્ટોબર લાભદાયક રહેશે
ઓક્ટોબરનો મહિનો કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળયાદી રહેવાનો છે. આ મહિનામાં ગુરૂનું ગોચર તમારી રાશિમાં થશે, જેનાથી તમારા માટે લાભનો સંયોગ બનતો રહેશે. ધર્મ કર્મના કામમાં તમારૂ રૂચિ, કોઈ ધાર્મિક સ્થાનની યાત્રાનો સંયોગ બનશે. જે લોકો ઘર પરિવારથી દૂર રહે છે તેને નજીકના સંબંધિઓને મળવાની તક મળશે. તમારા ઘરમાં કોઈ શુભ માંગલિક કામનો સંયોગ બનશે. કારોબારમાં તેજી આવશે કારણ કે તમારી કમાણી આ મહિને વધવાની છે. તમને ભાગ્ય અવિશ્વસનીય લાભ અપાવશે. તમારા વ્યવહારમાં પણ સકારાત્મક ફેરફાર આવશે.
ઉપાયઃ તમારે કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ અને ગુરૂને વસ્ત્ર દાન આપવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક રાશિને ઓક્ટોબરમાં મળશે રૂચક રાજયોગનો લાભ
ઓક્ટોબરમાં હંસ રાજયોગ અને રુચક યોગનો શુભ સંયોગ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. પરિણામે, ઓક્ટોબર મહિનામાં વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો ઉત્સાહ અને જુસ્સાથી ભરેલા રહેશે. સરકારી ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. પોલીસ કે સેનામાં જોડાવાની તૈયારી કરી રહેલા લોકોને તેમના પ્રયાસોમાં સફળતા મળી શકે છે. જો તમને તાજેતરમાં સારું નથી લાગતું, તો તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. જોકે, તમારે તમારા લગ્ન જીવનમાં સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે, કારણ કે તમે તમારા જીવનસાથી પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો, જેનાથી તમારા સંબંધોમાં તણાવ વધશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા સંબંધને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરશો. લગ્ન માટે લાયક લોકો માટે લગ્નની વાતો પણ શરૂ થશે. આ મહિને તમને આરામના સાધનો પણ મળશે.
ઉપાયઃ ઉપાય તરીકે તમારે ઓક્ટોબરમાં નિયમિત લાલ વસ્ત્ર ધારણ કરી હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ.
મકર રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો ભાગ્યશાળી રહેશે
મકર રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો શુભ લાભદાયક હશે. આ મહિને તમને બિઝનેસમાં લાભ મળશે. જે જાતક વીજળી ઉપકરણનું કામ કરે છે તેના કારોબારમાં વિશેષ રૂપથી તેજી જોવા મળશે. સ્વર્ણ અને ચાંદીના કારોબાર સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે આ મહિને લાભદાયક હશે. તમને ઓક્ટોબરના મહિનામાં કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ અને સન્માન મેળવવાની તક મળશે. નોકરીમાં બોનસ અને ભેટ મળવાનો સંયોગ બનશે. તમારા માટે આ મહિને ફેમેલી લાઇફના મામલામાં પણ સુખદ રહેશે. જીવનસાથીની સાથે તમારો તાલમેલ અને પ્રેમ બનેલો રહેશે.
ઉપાયઃ આ મહિને નિયમિત રૂપથી ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવી જોઈએ.
મીન રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો આનંદદાયક
મીન રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો રાહતકારી રહેશે. આ મહિનામાં ગુરૂની શુભ દ્રષ્ટિ તમારી રાશિ પર હોવાથી તમને સાડાસાતીના પ્રભાવથી રાહતનો અનુભવ થશે. તમને આ મહિનામાં કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતનું અનુકૂળ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. તમારા માટે ભાગ્ય ઉન્નતિનો સંયોગ બનશે. પારિવારિક જીવનમાં તમારો પ્રેમ અને તાલમેલ વધશે. લગ્ન યોગ્ય જાતકો માટે લગ્નનો સંયોગ બનશે. પ્રેમ સંબંધના મામલામાં પણ ઓક્ટોબરનો મહિનો મીન રાશિ માટે સારો રહેશે. ધાર્મિક યાત્રાનો પ્રસંગ બનશે. આર્થિક યોજના તમારી સફળ થશે. તમને ઉપહાર અને અવિશ્વસનીય લાભ મળવાનો સંયોગ બનશે.
ઉપાયઃ તમારે આ મહિને રામરક્ષા સ્ત્રોતના પાઠ કરવા જોઈએ અને પિતાના આશીર્વાદ લઈને કોઈપણ કામ કરવું જોઈએ.
