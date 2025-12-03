7 ડિસેમ્બરે, ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ ધન રાશિમાં કરશે પ્રવેશ, આ 3 રાશિના લોકોએ 40 દિવસ સુધી રહેવું પડશે સાવધાન !
Mangal Gochar: મંગળનું ધન રાશિમાં ગોચર 2026ની શરૂઆત પડકારો અને ઘણી રાશિઓ માટે સાવધાની સાથે કરી શકે છે. ખાસ કરીને વૃષભ, કન્યા અને મકર રાશિના લોકોએ નાણાકીય, સંબંધો, કારકિર્દી અને સ્વાસ્થ્યની બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
Mangal Gochar: 7 ડિસેમ્બરે મંગળનું ગોચર થવાનું છે. મંગળ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને 7 ડિસેમ્બરે મંગળ સાંજે 7:30 વાગ્યે ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે સંકળાયેલ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓના મતે, ધન રાશિમાં મંગળનું ગોચર ખૂબ જ પડકારજનક માનવામાં આવે છે.
16 જાન્યુઆરીએ સવારે 4:36 વાગ્યે મંગળ ધન રાશિમાં ગોચર કરશે, એટલે કે તે 40 દિવસ સુધી આ રાશિમાં રહેશે. મંગળનું આ ગોચર નવા વર્ષ પર પણ અસર કરશે. તો ચાલો જાણીએ કે આ મંગળ ગોચર દરમિયાન કઈ રાશિના લોકોને સૌથી વધુ સાવધાન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે મંગળ આઠમા ઘરમાં પ્રવેશ કરશે. ખર્ચમાં વધારો થશે. બાળકો સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે. કામકાજમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે તણાવને કારણે વ્યવસાયમાં નુકસાન થશે. આવક પર પણ નકારાત્મક અસર પડશે, જે તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને પાટા પરથી ઉતારી શકે છે. આ સમય દરમિયાન પૈસા બચાવવા અશક્ય રહેશે.
મકર રાશિ: મંગળ મકર રાશિના બારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. સ્થાનાંતરણની શક્યતા છે, અને તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થશે. તમારે યોજના સાથે કામ કરવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં તમારે સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે શારીરિક રીતે નબળા અનુભવશો.
કન્યા રાશિ: મંગળ કન્યા રાશિના ચોથા ઘરમાં પ્રવેશ કરશે. કૌટુંબિક સંઘર્ષ થઈ શકે છે. કારકિર્દીનું દબાણ વધશે. તમે તમારા કામથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ નહીં થાઓ. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. માનસિક તણાવ પણ ચાલુ રહેશે. તમારી નાણાકીય આવક તમારા ખર્ચાઓ કરતાં વધુ નહીં રહે. સંબંધોમાં મતભેદો થઈ શકે છે. નાની નાની બાબતોમાં તમે તણાવમાં આવી શકો છો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
