19 નવેમ્બરના રોજ સૂર્ય શનિના નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ રાશિઓને થશે ફાયદો !
Surya Nakshatra Parivartan: 19 નવેમ્બરના રોજ સૂર્ય શનિદેવના શાસન હેઠળ અનુરાધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શનિ અને સૂર્ય વચ્ચેનો આ દુર્લભ યુતિ ઘણી રાશિઓ માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. તો ચાલો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.
Surya Nakshatra Parivartan: સૂર્યને બધા ગ્રહોનો રાજા અને પિતા માનવામાં આવે છે. દર મહિને સૂર્યનું ગોચર નક્ષત્રમાં પરિવર્તન સાથે થાય છે, જે રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ સહિત દરેકના જીવનને અસર કરે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય 19 નવેમ્બરના રોજ અનુરાધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 2 ડિસેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. તમારી માહિતી માટે, સૂર્ય હાલમાં વિશાખા નક્ષત્રમાં છે. દરમિયાન, 19 નવેમ્બરના રોજ સૂર્ય જે નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે તે જ નક્ષત્ર પર શનિદેવ શાસન કરશે.
જ્યોતિષીઓના મતે, સૂર્ય પોતાનો માર્ગ બદલીને શનિની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેને એક સંયોગથી ઓછું કંઈ માનવામાં આવતું નથી. પરિણામે, શક્તિ, સ્થિતિ, સન્માન અને આત્મવિશ્વાસ સંબંધિત પરિસ્થિતિઓમાં મોટા ફેરફારો જોઈ શકાય છે. સૂર્ય સત્તા આપે છે, પરંતુ શનિ વ્યક્તિના કાર્યોનું ફળ આપે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ ઘણી રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવવા માટે તૈયાર છે. તો ચાલો જાણીએ તે ખાસ અને ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
વૃશ્ચિક: તમને પૈસા અને રોકાણ સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. જોકે, કોઈપણ ભાગીદારીમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો. સૂર્ય અને શનિનું સંયોજન તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારશે. સંબંધો સ્પષ્ટ બનશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કંઈક મોટું આયોજન કરી શકો છો.
સિંહ: સૂર્યના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી વિદેશ યાત્રા અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની યોજનાઓ મજબૂત બનશે. લાંબી મુસાફરી શક્ય છે. સરકારી નોકરી કે પ્રમોશન માટે ઈચ્છુક લોકોને પરિવારના કોઈ વડીલનો સહયોગ મળશે.
મિથુન: સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી મિથુન રાશિ માટે કારકિર્દીમાં વૃદ્ધિ અને માન્યતા મળશે. અધૂરા કાર્યોને વેગ મળશે. કામ પર તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા થશે. સરકારી કામમાં અવરોધોનો અંત આવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
