23 સપ્ટેમ્બરે મંગળ રાહુના નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર, આવતીકાલથી 3 રાશિઓના લોકો જીવશે રાજા જેવુ જીવન !

Mars Transit: મંગળ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આવતીકાલે થવાનું છે. હાલમાં મંગળ ચિત્રા નક્ષત્રમાં છે. આવતીકાલે રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ચમકાવી દેશે.
 

Updated:Sep 22, 2025, 06:17 PM IST

Mars Transit: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. મંગળ સમયાંતરે નક્ષત્રો બદલે છે. મંગળની ગતિ બધા ગ્રહોને અસર કરે છે. મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તન આવતીકાલે થવાનું છે. હાલમાં મંગળ ચિત્રા નક્ષત્રમાં છે. 

પંચાંગ મુજબ, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર 23 સપ્ટેમ્બર, 2025, મંગળવારના રોજ રાત્રે 9:08 વાગ્યે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં થશે. રાહુ સ્વાતિ નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ છે. રાહુ 13 ઓક્ટોબરની સવાર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ:  

વૃષભ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓ ઓછી થવા લાગશે. આ સમય દરમિયાન, વ્યક્તિઓને તેમના કામમાં સફળતા મળી શકે છે અને મિત્રોનો સહયોગ મળી શકે છે. તેમના લગ્ન જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને પ્રેમની પણ શક્યતાઓ છે. ભાગ્ય તેમના પક્ષમાં રહેશે. આ ચાલ વૃષભ રાશિના લોકો માટે શુભ રહેશે.  

કુંભ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે રાહુ નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર શુભ માનવામાં આવે છે. પરિવાર અને મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો સમજદારીથી લેવાનું સારું રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો પણ સહયોગ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો અને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું વધુ સારું રહેશે.  

કર્ક રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે રાહુ નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. નાણાકીય સ્થિતિ પણ સ્થિર રહેશે. આ સમયગાળો વેપારીઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતાઓ છે. ઘરમાં અને પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

