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સપ્ટેમ્બરના પહેલા જ દિવસે બનશે ગુરુ-શનિનો નવપંચમ યોગ, આ 4 રાશિને મળશે ભાગ્યનો સાથે અને ખુલી જશે ભાગ્ય!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:18 PM IST


Navpancham Drishti Yog Lucky Zodiac: સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસે ગુરુ-શનિની શક્તિશાળી યુતિ બનવાની છે, જે ચાર રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવી શકે છે. આ જાતકો નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
 

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Navpancham Drishti Yog Lucky Zodiac: જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, શનિ ન્યાયનો ગ્રહ છે, જ્યારે ગુરુ જ્ઞાનનો ગ્રહ છે. બંને ગ્રહોને શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે, જેમના પ્રભાવ સમયાંતરે શુભ અને અશુભ બંને રીતે 12 રાશિઓ પર પડે છે.   

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શનિ હાલમાં મીન રાશિમાં વક્રી છે, અને ગુરુ તેની ઉચ્ચ રાશિ, કર્ક રાશિમાં છે. બંને ગ્રહો એક ખાસ યુતિ બનાવવાના છે. મંગળવાર, 1 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ સવારે 3:39 વાગ્યે, ગુરુ અને શનિ 120° પર રહેશે, જેનાથી નવ પંચમ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. ચાલો જોઈએ કે મહિનાના પહેલા દિવસે બનતા આ શુભ યુતિથી કઈ ચાર રાશિઓ નોંધપાત્ર રીતે લાભ મેળવી શકે છે.  

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મેષ રાશિ: મેષ રાશિના લોકો શનિ અને ગુરુના આ યુતિથી સકારાત્મક પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાની તેમની ક્ષમતા વધશે. પૈસા કમાવવામાં મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે. સામાજિક સન્માન વધશે. વ્યવસાયિક યાત્રા સફળ થશે. કાર્યસ્થળમાં ઝડપી પ્રગતિ થશે.  

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ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે, ગુરુ અને શનિનો આ યુતિ સફળતાના દ્વાર ખોલશે. તેઓ તેમના કારકિર્દીમાં મોટી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરશે. લાંબા સમયથી ચાલતા સંઘર્ષોનો અંત આવશે. આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થશે. તેઓ તેમના પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશે. વડીલોની સલાહથી, તેઓ મોટી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શકશે.  

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મકર રાશિ: નવ પંચમ દ્રષ્ટિ યોગ મકર રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થવાનો છે. તેમને કામ પર કોઈ નવા પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભના સંકેતો છે. નસીબ તેમના પક્ષમાં રહેશે, અને બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે. કૌટુંબિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.

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કર્ક રાશિ: આ યુતિ કર્ક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક લાભ થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. તેમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તેમના વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે. સમાજમાં અગ્રણી વ્યક્તિઓ સાથે તેમના સંબંધો વધી શકે છે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Navpancham Yog 2026
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