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હવે આવશે આતુરતનો અંત! સપ્ટેમ્બરમાં કઈ તારીખોમાં આવશે ગુજરાતમાં વરસાદ? જાણો આ વિસ્તારોને લઈને અંબાલાલની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:08 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆત સાથે જ વરસાદે લાંબો વિરામ લેતાં ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. રાજ્યમાં હાલમાં વરસાદની અંદાજે 16% જેટલી ઘટ નોંધાઈ છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં વરસાદની અછત વધુ જોવા મળી રહી છે. વરસાદ ગાયબ થતાં અનેક વિસ્તારોમાં બફારો અને અસહ્ય ઉકળાટ અનુભવાઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં હવામાન વિભાગ (IMD) અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની તાજી આગાહી સામે આવી છે.

દેશભરમાં હવામાનની સ્થિતિ અને રેડ એલર્ટ1/5

દેશભરમાં હવામાનની સ્થિતિ અને રેડ એલર્ટ

દેશના અન્ય ભાગોમાં ચોમાસું ભારે આક્રમક મોડમાં છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઉત્તરાખંડ, દિલ્હી, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ સહિત દેશના 12થી વધુ રાજ્યોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, અને પવનની ઝડપ 70થી 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની શક્યતા હોવાથી હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે.

હવામાન વિભાગની ગુજરાત માટે આગાહી2/5

હવામાન વિભાગની ગુજરાત માટે આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 6 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં કોઈ મોટા અને મુસળધાર વરસાદની શક્યતા નથી. રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં માત્ર છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી સામાન્ય વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ, એક અન્ય ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એમ ત્રણ હવામાન સિસ્ટમ્સ સક્રિય છે. જોકે, પશ્ચિમી અને દક્ષિણ-પશ્ચિમી પવનોના કારણે ગુજરાતમાં હાલ વ્યાપક ભારે વરસાદી માહોલ સર્જાતો નથી.  

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: વરસાદનો મોટો રાઉન્ડ ક્યારે આવશે?3/5

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: વરસાદનો મોટો રાઉન્ડ ક્યારે આવશે?

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, ખેડૂતોએ સારા વરસાદ માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે. સપ્ટેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં હવામાન પલટાશે અને પશ્ચિમ બંગાળ તરફથી એક મજબૂત સિસ્ટમ આગળ વધશે. 10 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં હળવા-મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. હાલમાં મોન્સુન ટ્રફ, ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એમ ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ વરસાદની 16 ટકા ઘટ નોંધાઈ છે. ગુજરાત રિજનમાં 1 ટકા જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ રિજનમાં 37 ટકા વરસાદની ઘટ છે. 

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14થી 20 સપ્ટેમ્બરે બંગાળની ખાડીની નવી સિસ્ટમના પ્રભાવથી 15 સપ્ટેમ્બરની આસપાસથી રાજ્યમાં ચોમાસું ફરી જોર પકડશે. 14થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા અને ચોથા તબક્કામાં પણ એક પછી એક સિસ્ટમ બનતાં 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. ત્રણ સિસ્ટમની વાત કરવામાં આવે તો મોન્સૂન ટ્રફ શ્રી ગંગાનગર, એક અન્ય સિસ્ટમ અરબી સમુદ્રથી ઝારખંડ સુધી છે. જ્યારે એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે. આ સિસ્ટમ ગુજરાતમાં વરસાદ લાવી શકે છે.

ખેડૂતો માટે સલાહ5/5

ખેડૂતો માટે સલાહ

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે હાલના તબક્કે હળવા ઝાપટાં બાદ ખેતરોમાં વરાપ નીકળવી જરૂરી છે. સતત ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે પાકમાં પીળાશ આવવાની શક્યતા રહે છે. 13 સપ્ટેમ્બર બાદ તાપમાન અને ઉકળાટ વધશે, જે પાછળથી નવી વરસાદી સિસ્ટમો બનાવવામાં મદદરૂપ બનશે. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે સપ્ટેમ્બરમાં એક પછી એક સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે. એક સિસ્ટમ ગુજરાતમાંથી રાજસ્થાન તરફ આગળ વધી શકે છે. ત્યારબાદ વધુ એક સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે, જેના કારણે સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા તબક્કામાં પણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. ખેડૂતો માટે તેમણે એક મહત્વની વાત પણ કહી છે. હાલ પડતા વરસાદ બાદ ખેતરમાં વરાપ નીકળવી જરૂરી છે, જેથી કૃષિ કાર્યો કરી શકાય. સતત ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે કેટલાક પાકમાં પીળાશ આવવાની શક્યતા રહેતી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

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