ગુજરાતમાં વધુ એક અટલ બ્રિજ! રિવરફ્રન્ટ જેવા લુકથી વલસાડના દરિયા કાંઠાની રોનક બદલાઈ જશે, PHOTOs

Atal Bridge In Valsad : વલસાડ જિલ્લાના પ્રવાસન ક્ષેત્રે હવે એક નવું સોપાન ઉમેરાવા જઈ રહ્યું છે. વલસાડના ઉમરસાડીમાં દરિયાકિનારે પ્રવાસીઓ માટે એક આકર્ષક ભેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોથી હવે ઉમરસાડીનો આ દરિયાકિનારો પણ રિવરફ્રન્ટ જેવો લુક ધરાવતો થશે. અહીં અમદાવાદના પ્રખ્યાત અટલ બ્રિજની ડિઝાઈન જેવો જ એક નવો પેડેસ્ટ્રિયન બ્રિજ એટલે કે પગપાળા બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે

Updated:Mar 13, 2026, 10:40 AM IST

ગુજરાતના 1600 કિલોમીટર લાંબા દરિયાકિનારાને વૈશ્વિક પ્રવાસન ધામ તરીકે વિકસાવવાના રાજ્ય સરકારના પ્રયાસો હવે રંગ લાવી રહ્યા છે. વલસાડના પારડી તાલુકાના ઉમરસાડી માછીવાડ ખાતે અમદાવાદના પ્રખ્યાત અટલ બ્રિજ જેવી જ આધુનિક ડિઝાઈન ધરાવતો એક શાનદાર પેડેસ્ટ્રિયન તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે.

અંદાજે ₹9.50 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત આ બ્રિજની લંબાઈ 126 મીટર અને પહોળાઈ 5.5 મીટર છે. આ બ્રિજ માત્ર એક સ્ટ્રક્ચર નથી, પરંતુ પર્યટકો માટે દરિયાના મોજાં અને પ્રકૃતિને માણવાનું એક શ્રેષ્ઠ સ્થળ બની રહેશે. 

આ પ્રોજેક્ટથી સ્થાનિક 8 હજારથી વધુ લોકોને સીધો ફાયદો થશે અને ઉમરસાડીનો દરિયો હવે એક આધુનિક રિવરફ્રન્ટ જેવો લુક ધરાવતો થયો છે. અહીં આવતા પર્યટકોને સાફ-સુથરો દરિયાકિનારો અને બેસવા માટેની આધુનિક વ્યવસ્થા મળશે, જેનાથી પ્રવાસન ક્ષેત્રે નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ થશે.

મહત્વની વાત એ છે કે, આ ભવ્ય પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કાર્ય હવે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને રાજ્યના નાણાં અને ઊર્જા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ ટૂંક સમયમાં જ આ બ્રિજનું વિધિવત લોકાર્પણ કરશે. લોકાર્પણ બાદ આ બ્રિજ પર્યટકો માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે, જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પિકનિક અને સનસેટ માણવા માટેનું ફેવરિટ સ્પોટ બની રહેશે.   

સ્વચ્છ કિનારો અને આધુનિક બ્રિજની આ જુગલબંદી ચોક્કસપણે પ્રવાસીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દેશે. 

Atal BridgeValsadઅટલ બ્રિજવલસાડ

