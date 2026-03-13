ગુજરાતમાં વધુ એક અટલ બ્રિજ! રિવરફ્રન્ટ જેવા લુકથી વલસાડના દરિયા કાંઠાની રોનક બદલાઈ જશે, PHOTOs
Atal Bridge In Valsad : વલસાડ જિલ્લાના પ્રવાસન ક્ષેત્રે હવે એક નવું સોપાન ઉમેરાવા જઈ રહ્યું છે. વલસાડના ઉમરસાડીમાં દરિયાકિનારે પ્રવાસીઓ માટે એક આકર્ષક ભેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોથી હવે ઉમરસાડીનો આ દરિયાકિનારો પણ રિવરફ્રન્ટ જેવો લુક ધરાવતો થશે. અહીં અમદાવાદના પ્રખ્યાત અટલ બ્રિજની ડિઝાઈન જેવો જ એક નવો પેડેસ્ટ્રિયન બ્રિજ એટલે કે પગપાળા બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે
ગુજરાતના 1600 કિલોમીટર લાંબા દરિયાકિનારાને વૈશ્વિક પ્રવાસન ધામ તરીકે વિકસાવવાના રાજ્ય સરકારના પ્રયાસો હવે રંગ લાવી રહ્યા છે. વલસાડના પારડી તાલુકાના ઉમરસાડી માછીવાડ ખાતે અમદાવાદના પ્રખ્યાત અટલ બ્રિજ જેવી જ આધુનિક ડિઝાઈન ધરાવતો એક શાનદાર પેડેસ્ટ્રિયન તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે.
અંદાજે ₹9.50 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત આ બ્રિજની લંબાઈ 126 મીટર અને પહોળાઈ 5.5 મીટર છે. આ બ્રિજ માત્ર એક સ્ટ્રક્ચર નથી, પરંતુ પર્યટકો માટે દરિયાના મોજાં અને પ્રકૃતિને માણવાનું એક શ્રેષ્ઠ સ્થળ બની રહેશે.
આ પ્રોજેક્ટથી સ્થાનિક 8 હજારથી વધુ લોકોને સીધો ફાયદો થશે અને ઉમરસાડીનો દરિયો હવે એક આધુનિક રિવરફ્રન્ટ જેવો લુક ધરાવતો થયો છે. અહીં આવતા પર્યટકોને સાફ-સુથરો દરિયાકિનારો અને બેસવા માટેની આધુનિક વ્યવસ્થા મળશે, જેનાથી પ્રવાસન ક્ષેત્રે નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ થશે.
મહત્વની વાત એ છે કે, આ ભવ્ય પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કાર્ય હવે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને રાજ્યના નાણાં અને ઊર્જા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ ટૂંક સમયમાં જ આ બ્રિજનું વિધિવત લોકાર્પણ કરશે. લોકાર્પણ બાદ આ બ્રિજ પર્યટકો માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે, જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પિકનિક અને સનસેટ માણવા માટેનું ફેવરિટ સ્પોટ બની રહેશે.
સ્વચ્છ કિનારો અને આધુનિક બ્રિજની આ જુગલબંદી ચોક્કસપણે પ્રવાસીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દેશે.
