કડકડતી ઠંડીનો હજી એક રાઉન્ડ આવશે : હવામાન વિભાગના મોટા સંકેત

Amabalal Patel Weather Forecast : વાદળછાયું વાતાવરણના કારણે રાજ્યમાં ઠંડીમાંથી આંશિક રાહત મળી છે. પરંતું ગુજરાતીઓ હજી એકવાર ટાઢાબોળ થવાના છે. કારણ કે, કડકડતી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવવાનો છે. 

Updated:Jan 19, 2026, 08:37 AM IST

જાન્યુઆરીના અંતમા ફરી એકવાર ઠંડી પડશે

જાન્યુઆરી મહિનાના અંત સુધી રાજ્યમાં ઠંડી, ધુમ્મસ અને કમોસમી વરસાદ જેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 20 જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ રહેશે. 22 જાન્યુઆરી બાદ હવામાનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળશે. 

ઠંડી પડવાનું કારણ શું હોઈ શકે

પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાને કારણે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ અને લો પ્રેશરની અસર ગુજરાત પર પડશે. તેની અસર હેઠળ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. રવિ પાક પર વિપરીત અસર થવાની શક્યતા છે, જેથી ખેડૂતોને સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. 

હવામાન વિભાગના નવા સંકેત

ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડીમાંથી હવે લોકોને આંશિક રાહત મળવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી બે થી ચાર દિવસમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થતાં ઠંડીનું પ્રમાણ ઘટશે. હાલ રાજ્યમાં ઉત્તર-દક્ષિણના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ નોંધાયું છે. તો અમરેલીમાં રાજ્યનું સૌથી નીચું 12 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. નલિયામાં 13.2 ડિગ્રી, અમદાવાદમાં 14.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. હાલ માવઠાની શક્યતા નહીંવત છે. અમુક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.

અમદાવાદમાં ઠંડીથી રાહત 

અમદાવાદને ઠંડીમાંથી સળંગ બીજા દિવસે આંશિક રાહત મળી છે. જોકે, 23 થી 25 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં કડકડતી ઠંડીના વધુ એક રાઉન્ડની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં ગત રાત્રિના ૧૪.૮ ડિગ્રી સાથે સરેરાશ લઘુતમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં ૨.૯ ડિગ્રીનો વધારો નોંધાયો હતો. આગામી ૩ દિવસ અમદાવાદનું તાપમાન ૧૫ ડિગ્રીની આસપાસ જ રહેવાની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. 

