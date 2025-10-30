ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મોન્થા વાવાઝોડું તો ટ્રેલર હતું, ગુજરાત પર હવે અરબ સાગરથી ત્રાટકશે બીજું વાવાઝોડું

Cyclone Alert : વાદળાઓના ભયજનક પ્રચંડ ઝુંડ સૌરાષ્ટ્રના સાગર કાંઠે છવાઈ ગયા છે. પાણી ભરેલા વાદળો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર કચ્છને ઘેરી લેવા તૈયાર છે. કારણ કે, અરબ સાગરમાં પેદા થયેલું વાવાઝોડું હવે ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે. 

Oct 30, 2025

ગુજરાત ઉપર કાલ સુધીમાં ડીપડીપ્રેશન ત્રાટકશેઃ ૫૫ થી ૬૫ કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે

હજુ ૪ દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવતીકાલ સુધીમાં ગુજરાત પર ડીપ ડિપ્રેશન ત્રાટકવાની તૈયારી હોવાથી આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે વધુ ખરાબ સાબીત થઈ શકે છે. આ દરમ્યાન 55 થી 65 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. માછીમારોને 5 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ગીર સોમનાથમાં અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, આણંદ, ખેડા અને વડોદરામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શકયતા છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે આગામી 12 કલાકમાં મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને અમદાવાદ-ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ હવામાન પલટાયા બાદ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જેમાં બનાસકાંઠાના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે 

હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, બંગાળ સાગર વાવાઝોડાની અસર અને અરબી સમુદ્રનું હળવું દબાણ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પ્રભાવિત કરશે. જેના લીધે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, પોરબંદર, દ્વારકાના ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને કોઈ ભાગમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે. ચ્છના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. 2 નવેમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 

નદીઓમાં પૂર આવશે

આ સ્થિતિમાં ભરૂચ, સુરત સુધીના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થતાં નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થશે. હજુ કેટલો વરસાદ થશે સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં કહેવું અસમર્થ છે. કારણ કે હવાના હળવા દબાણની અસરો ઘણી રહેતી હોય છે. 

