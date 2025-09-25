ચોમાસા પહેલા મોટી ઉથલપાથલ થશે ; ગુજરાતમાં નવરાત્રિ જ નહિ, દશેરા પણ બગાડશે
Gujarat Weather Forecast : ચોમાસાની વિદાય વેળાએ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી માહોલ સર્જાશે. આ માહોલ તોફાની બની રહેવાનો છે. દેશના અનેક રાજ્યોમાં ભારેથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. ગુજરાતમાં તો વાવાઝોડા જેવી અસરની આગાહી છે.
બંગાળની ખાડીમાં મોટું તોફાન આવશે
બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી તંત્ર ૨૭ સપ્ટેમ્બરથી ૪ ઓક્ટોબર સુધી સક્રિય થશે અને તે ૨૭મીએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે. આનાથી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે તોફાની વરસાદ પડી શકે છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી વલસાડ, નવસારી, સુરત, વાપી, બારડોલી, વ્યારા સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે તોફાની વરસાદની શક્યતા છે.
ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ પટ્ટીમાં 40 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવો અને અમુક જગ્યાએ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં ઉત્તર ઓડિશા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લો પ્રેશર એરિયા સક્રિય છે, જે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધીને ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે.
સાયક્લોનિક સિસ્ટમની અસર ક્યાં ક્યા થશે
આ સાયક્લોનિક સિસ્ટમની અસરથી ઓડિશામાં ૨૭મી સુધી, છત્તીસગઢમાં ૨૪ અને ૨૫મીએ, કોસ્ટલ આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં ૨૬ અને ૨૭મીએ, વિદર્ભમાં ૨૫મીએ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, કોંકણ અને ગોવામાં ૨૬થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી અને મરાઠવાડામાં ૨૭મીએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સિસ્ટમ્સ મહારાષ્ટ્રમાંથી પસાર થઈને ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, જેથી ૨૮ સપ્ટેમ્બર પછી ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને અન્ય વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ચોમાસું પાછું ખેંચાયું
આ સિસ્ટમ્સને લીધે મોન્સૂનનું પાછું ખેચાવાનું મોડું થઈ શકે છે અને મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૨૭મીએ ભારે વરસાદની તીવ્રતા જોવા મળી શકે છે.નવરાત્રિ દરમિયાન ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી સિસ્ટમની અસરને કારણે વાવાઝોડા અને તીવ્ર પવનની આગાહી છે. વિદર્ભમાં ૨૫-૨૬મીએ ભારે વરસાદ, મરાઠવાડામાં ૨૭-૨૮મીએ અતિ ભારે વરસાદ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં પણ તીવ્ર વરસાદની આગાહી છે, જે ગુજરાત તરફના પ્રભાવને સૂચવે છે. આ તમામ આગાહીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતો, માછીમારો અને નાગરિકોને સાવચેતી રાખવાની અને અધિકારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
