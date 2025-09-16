પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી : ચોમાસાની વિદાયનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, પરંતુ તે પહેલા આવશે વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ
Paresh Goswami Ni Agahi : ગુજરાતમાંથી ચોમાસાએ હજુ વિદાય નથી લીધી. 6 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે જ આગાહીકાર પરેશ ગોસ્વામીની નવી આગાહી આવી ગઈ છે.
ગુજરાતમાંથી હજી ચોમાસાની વિદાય થઈ નથી
પરેશ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે, રાજ્યમાં અસ્થિરતા જેવો મહાલોછુટા છવાયો વરસાદ સાર્વત્રિક નથી. તેથી ખેડૂતોએ પાકને પિયત આપવાની જરૂર નથી. આપુવં કે ન આપવું તે નક્કી નહિ, કારણ કે છુટોછવાયો વરસાદ પડવાનો છે. ગુજરાતના 40 થી 50 ટકા વસ્તરામાં આ વરસાદનો લાભ મળશે. ગાજવીજ તથા પવનનું પ્રમાણ વધુ રહેશે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમા તીવ્રતા વધુ જોવા મળશે. તારીખ 15 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે.
વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે
ચોમાસની વિદાય ગુજરાતમાંથી થઈ નથી. પરંતું હાલ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાય થવાની પણ નથી. હજી ચોમાસું ગુજરાતમાં સક્રિય છે. 22 સપ્ટેમ્બર આસપાસ વિદાયની શરૂઆત થશે. 16 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. આજથી ધીરે ધીરે વરસાદની શરૂઆત થશે. જેમ જેમ સમય પસાર થશે તેમ તેમ વરસાદની તીવ્રતા અને વરસાદનો વિસ્તાર વધશે. આ આગાહી 21 સપ્ટેમ્બર સુધીની છે. આ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી નથી. 40 થી 50 ટકા વિસ્તારોને જ આ લાભ મળશે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લા, સૌરાષ્ટ્ર તથા દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં છુટોછવાયો વરસાદ આવી શકે છે.
ગુજરાતમા ક્યારે ચોમાસું ક્યારે વિદાય લેશે
પરેશ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે, ભારતમાં ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પરંતું ગુજરાતથી થઈ નથી. દેશમાં કેરલથી ચોમાસાનું આગમન થાય અને રાજસ્થાનથી ચોમાસાની વિદાય થતી હોય છે. રાજસ્થાના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે. ગુજરાતમાંથી હવે જ્યારે શરૂઆત થશે ત્યારે બનાસકાંઠા અને ઉત્તર ગુજરાતથી થશે. પરંતુ તેના માટે હજી વાર છે. પાંચ દિવસ સુધીનો સમય લાગશે. પરંતુ ચોમાસાની વિદાયનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે.
ચોમાસાની વિદાય પહેલા ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી કરી છે. હવામા વિભાગના ડાયરેક્ટર એકે દાસે આગામી સાત દિવસ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, સૌરાષ્ટ કચ્છમાં 18 અને 19 તારીખે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવા વરસાદની આગાહી છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે. ગુજરાતમાં સીઝનનો 26 ટકા વરસાદ વધુ નોંધાયો
