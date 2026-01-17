ગુજરાત પર ફરી એકવાર મોટી ઘાત આવશે : માવઠા બાદ કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે
Gujarat Weather Forecast Today :જગતના તાત પર આવી વધુ એક માવઠાની ઘાત આવ. હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે 22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે કમોસમી વરસાદની કરી આગાહી. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કરા સાથે પડી શકે છે વરસાદ...
રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર ઘટ્યું
હવામાન વિભાગા આંકડા કહે છે કે, ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર ઘટ્યું છે. અમદાવાદમાં તાપમાન 14.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે. તો નલિયામાં 10.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અમરેલીમાં 10.8 ડિગ્રી અને વડોદરામાં 15.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ભાવનગરમાં 16.4 ડિગ્રી, જ્યારે ભૂજમાં 14.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. દીવમાં 17.6, ડીસામાં 12.4 તાપમાન, રાજકોટમાં 13.3 અને સુરતમાં 15.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.
ગુજરાતમાં માવઠાની ઘાત
ગુજરાત પર ફરી એકવાર માવઠાની મુસીબત ત્રાટકવાની છે. વાતાવરણમાં મોટું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યું છે, જે ગુજરાતને અસર કરશે. હવામાન વિભાગના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, પશ્ચિમી વિક્ષેપથી કચ્છ અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. આ સાથે જ અમદાવાદ ને ગાંધીનગરનું વાતાવરણ પણ પલટાશે. તો ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે.
હજી કાતિલ ઠંડીનો એક રાઉન્ડ આવશે
ઠંડી હજુ ગઈ નથી, ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કાતિલ ઠંડીનો મોટો રાઉન્ડ આવશે. 22 જાન્યુઆરીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી હટી જશે, જેના બાદ કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે. ગુજરાતના અનેક શહેરોનું તાપમાન નીચે પડી જશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે.
