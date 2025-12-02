ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ફરી આવી રહ્યું છે માવઠું, તારીખ નોંધી લો : કમોસમી વરસાદની અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel Ni Agahi : દિત્વાહ વાવાઝોડા બાદ પણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટા પલટા આવશે તેવી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે. 

Updated:Dec 02, 2025, 09:43 AM IST

ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 4 થી 8 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. આ કારણે 5 થી 10 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 

બીજુ માવઠું ડિસેમ્બરના મધ્યમમાં આવશે 

તેમણે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે. જેથી ફરીથી ડિસેમ્બરના મધ્યમાં ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે.   

કાતિલ ઠંડી કયા શહેરોમાં પડશે 

આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, સાબર કાંઠા, પંચમહાલ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં ઠંડી આવી શકે છે. કોઈક કોઈક ભાગમાં તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રી થઈ શકે છે. તો કચ્છના નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન ઘટી શકે છે. 

માવઠાને કારણે પાકને અસર પડશે

અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સલાહ આપતા કહ્યું કે, માવઠાને લઈને કેટલા પાકો પર વિપરીત અસર થઈ શેક છે. ખાસ કરીને જીરા જેવા પાકો, મસાલાના પાકોમાં રોગ આવવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. તુવેર જેવા પાકોમાં પણ અને કપાસ જેવા પાકોમાં માવઠાની અસર થઈ શકે છે.   

