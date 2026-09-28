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આવનારા 45 દિવસો સુધી, 5 રાશિઓને થશે ખૂબ ફાયદો, ગ્રહોનો સેનાપતિ કરશે માલામાલ !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 28, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:39 PM IST

Mars Transit Lucky Zodiac Signs: મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. જ્યારે તેનું શુભ પાસું વ્યવસાયિક લાભ અને સન્માન લાવે છે, ત્યારે તેનો નકારાત્મક પ્રભાવ જીવનમાં સમસ્યાઓનું કારણ પણ બની શકે છે. મંગળ સમયાંતરે રાશિ બદલે છે. હાલમાં, તે કર્ક રાશિમાં છે. 

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Mars Transit Lucky Zodiac Signs: હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ કર્ક રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ 12 નવેમ્બર, 2026 સુધી ચંદ્રની કર્ક રાશિમાં રહેશે. તેથી, મંગળનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓમાં ધન લાભ કરાવી શકે છે. મંગળના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી આ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. આગામી 45 દિવસ સુધી, 5 રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ થશે,  

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વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે, કર્ક રાશિમાં મંગળનું ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ તમારો વધુ ઝુકાવ રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો.  

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વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના જાતકો માટે કર્ક રાશિમાં મંગળનું ગોચર શુભ સાબિત થશે. તમને તમારા પરિવારના સભ્યો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.

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કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે કર્ક રાશિમાં મંગળનું ગોચર સકારાત્મક સાબિત થશે. પ્રેમ જીવન પણ સારું રહેશે. કેટલાક શૈક્ષણિક યાત્રાઓ પર પણ જઈ શકે છે.  

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કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું કર્ક રાશિમાં ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો કરવાની નવી તકો મળી શકે છે.  

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકો માટે કર્ક રાશિમાં મંગળનું ગોચર ઉત્તમ સાબિત થશે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ શુભ માનવામાં આવે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Transit of Mars
Mars Transit Lucky zodiac signs

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