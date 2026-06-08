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Paap Kartari Yog 2026: 9 જૂનથી કર્ક-મીન સહિત 5 રાશિઓની વધશે ચિંતા, બનશે હાનિકારક 'પાપ કર્તરી યોગ'

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 08, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:09 PM IST

Paap Kartari Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પાપ કર્તરી યોગનું ખાસ મહત્વ છે, જેનું ઘણા સમય બાદ 9 જૂન 2026ના નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આવો જાણીએ પાપ કર્તરી યોગ ક્યારે બને છે અને આ વખતે કઈ 5 રાશિઓ પર આ યોગનો અશુભ પ્રભાવ જોવા મળશે.
 

પાપ કર્તરી રાજયોગ1/7

પાપ કર્તરી રાજયોગ

બે પાપી ગ્રહોની વચ્ચે શુભ ગ્રહ આવવાથી પાપ કર્તરી યોગ બને છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 9 જૂને શુભ ચંદ્ર ગ્રહ મીન રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યારે રાહુ ગ્રહ કુંભ રાશિ અને મંગળ મેષ રાશિમાં રહેશે. તેવામાં રાહુ અને મંગળની વચ્ચે ચંદ્રમા આવી જશે અને હાનિકારક પાપ કર્તરી યોગ બનાવશે. આ સિવાય શનિ દેવ મીન રાશિમાં સ્થિત છે, જેનાથી શનિ-ચંદ્રમાની યુતિ બનશે અને રાશિઓ પર અશુભ પ્રભાવ વધુ પડશે. આવો જાણીએ કઈ 5 રાશિઓ માટે આવનારો સમય તણાવપૂર્ણ રહેવાનો છે.

કર્ક રાશિ (Cancer)2/7

કર્ક રાશિ (Cancer)

કોઈ નજીકના વ્યક્તિને કારણે તમારે મોટો ખર્ચ કરવો પડી શકે છે, તેથી સાવધાન રહો અને ખોટા વચનો ન આપો. આ સિવાય તમારે તમારા ખરાબ સંબંધો પર ધ્યાન આપવું પડશે, બાકી ઘરમાં વિવાદ થઈ શકે છે.

કન્યા રાશિ (Virgo)3/7

કન્યા રાશિ (Virgo)

કારોબારમાં પ્રગતિ માટે લાગૂ કરવામાં આવેલી યોજના સફળ થશે નહીં. આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. આ સિવાય ભાવનાત્મક સંબંધ નબળા પડશે અને ઘરનો માહોલ તણાવપૂર્ણ રહેશે.

ધન રાશિ (Sagittarius)4/7

ધન રાશિ (Sagittarius)

પગાર સમય પર ન આવવાથી ઉછીના લેવા પડી શકે છે, જેને ચુકવવામાં તમને મુશ્કેલી થશે. આ સિવાય કારણ વગર ભાગદોડ રહી શકે છે, જેના કારણે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર અસર થઈ શકે છે.

કુંભ રાશિ (Aquarius)5/7

કુંભ રાશિ (Aquarius)

અચાનક મોટો ખર્ચ સામે આવવાથી તમે પરેશાન થશો. આ દરમિયાન કોઈ નજીકની વ્યક્તિ પાસેથી પૈસા ઉછીના લેવા મજબૂર થશો. ઘરની સ્થિતિની વાત કરીએ તો પરિવારના સભ્યો વચ્ચે વિવાદ વધી શકે છે.

મીન રાશિ (Pisces)6/7

મીન રાશિ (Pisces)

નકારાત્મક વિચારોને મનમાંથી કાઢવામાં નિષ્ફળ રહેશો. તેવામાં પરેશાન રહેશો અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપી શકશો નહીં. આ દરમિયાન તમે કોઈ ગંભીર બીમારીની ઝપેટમાં આવી શકો છો. આ સિવાય ખર્ચ વધશે.

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ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

TAGS:
Paap Kartari Yog
Paap Kartari Yog 9 june 2026

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