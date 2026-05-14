  /સાવધાન! ભારતમાં પાડોશી દેશમાંથી આવી શકે છે આ મહામારી, પાકિસ્તાનમાં 3 લાખ દર્દીથી HIV બ્લાસ્ટ

સાવધાન! ભારતમાં પાડોશી દેશમાંથી આવી શકે છે આ મહામારી, પાકિસ્તાનમાં 3 લાખ દર્દીથી HIV બ્લાસ્ટ

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 14, 2026, 08:50 PM IST|Updated: May 14, 2026, 08:50 PM IST

HIV Crisis in Pakistan : શહબાઝ અને મુનીરે પાકિસ્તાનીઓને મારવાનો પૂરો પ્લાન તૈયાર કરી લીધો છે. મુનીર હવે પાકિસ્તાનીઓને હવે સારવાર વગર મારી રહ્યો છે. કેમ કે શહબાઝ સરકારના પાપે પાકિસ્તાનમાં HIV હવે મહામારી બની ગઈ છે. બાળકથી લઈને વૃદ્ધો સુધી... પાકિસ્તાનનો દરેક 100મો વ્યક્તિ HIVથી પીડિત છે. ત્યારે અચાનક કેમ પાકિસ્તાનમાં વધવા લાગ્યા HIV પોઝિટિવના દર્દી, જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં.

પાકિસ્તાનમાં HIV હવે મહામારી બનીને ત્રાટકી1/4

પાકિસ્તાનની જનતા એડ્સ અને HIVથી મરી રહી છે, તો બીજી તરફ મુનીર-શહબાઝ સિયાસતની ગાદી પર બેસીને પાકિસ્તાનને જ લૂંટી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં HIV હવે કોઈ બીમારી નહીં પણ મહામારી બનીને ત્રાટકી છે. ૪૦૦ ટકાના જોરદાર ઉછાળા સાથે આ જીવલેણ વાયરસ પાકિસ્તાનીઓના લોહીમાં ભળી રહ્યો છે.એટલુ જ નહીં પાકિસ્તાનીઓમાં HIVની આ ખતરનાક બીમારી વાયરસની જેમ ફેલાઈ રહી છે.

પાકિસ્તાનમાં HIV હવે મહામારી બની2/4

પાકિસ્તાનમાં HIV હવે મહામારી બની ગઈ છે. ઈસ્લામાબાદ હોય કે પાકિસ્તાનનો કોઈ ગ્રામીણ વિસ્તાર, દરેક જગ્યાએ HIVના દર્દીઓ હવે સામાન્ય થઈ ગયા છે. પરંતુ મુનીર અને શહબાઝને એનાથી શું લેવા-દેવા. મુનીરને તો બસ આતંકીઓની જ સેવા કરવી છે, જનતા ભલે ઈલાજ વગર મરે..  

૨ લાખ ૭૦ હજાર HIVના દર્દીઓ હજુ ગુમ3/4

પાકિસ્તાનમાં સાડા ત્રણ લાખ HIVના દર્દીઓ છે. તેમાંથી માત્ર ૮૪ હજાર જ નોંધાયેલા છે. એટલે કે આટલા જ હોસ્પિટલ સુધી પહોંચી શક્યા છે. જેમનો ઈલાજ ચાલી રહ્યો છે. એનો અર્થ એ કે ૨ લાખ ૭૦ હજાર HIVના દર્દીઓ હજુ ગુમ છે.

પાકિસ્તાનમાં HIV હવે મહામારી બનીને ત્રાટકી4/4

