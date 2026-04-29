PAN Card New Rule Alert: 1 મેથી તમારું પાન કાર્ડ નકામું થઈ શકે છે! આજે જ પતાવી લો આ જરૂરી કામ
PAN Card New Rule Update: મે મહિનાની શરૂઆત સાથે જ પાન કાર્ડ (PAN Card) સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. જો તમે સમયસર જરૂરી પગલાં નહીં ભરો, તો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય (Inoperative) થઈ શકે છે, જેના કારણે તમારા બેંકિંગ અને નાણાકીય કાર્યો અટકી શકે છે.
PAN Card New Rule Update: 1 મેથી પાન કાર્ડના નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે. જો આધાર લિંક નથી, તો તમારું કાર્ડ રદ્દીનો ટુકડો બની શકે છે. ₹10,000 સુધીના દંડ અને બમણા TDSના મારથી બચવા માટે આજે જ આ 5 કામ પૂર્ણ કરો.
તમારું પાન કાર્ડ નકામું થઈ શકે છે
આવકવેરા વિભાગ 1 મે, 2026 થી પાન કાર્ડના ઉપયોગ અને વેરિફિકેશનને લઈને કડક નિયમો લાગુ કરવા જઈ રહ્યું છે. જે પાન કાર્ડ નિયમોનું પાલન નહીં કરે, તેમને નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે.
કામ 1: પાન-આધાર લિંક કરવું અનિવાર્ય છે
જો તમે હજુ સુધી તમારા પાન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક નથી કર્યું, તો તમારું પાન કાર્ડ 1 મેથી નિષ્ક્રિય થઈ જશે. તેને સક્રિય રાખવા માટે ₹1,000 ની લેટ ફી (વિલંબ શુલ્ક) ભરીને આજે જ લિંક કરવાની પ્રક્રિયા પૂરી કરો.
કામ 2: હાઈ-વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે વેરિફિકેશન
1 મેથી ₹50,000 થી વધુના રોકડ વ્યવહાર માટે પાન કાર્ડ આપવું અને તેનું તત્કાલ ડિજિટલ વેરિફિકેશન અનિવાર્ય રહેશે. વેરિફિકેશન વગર બેંકો આવા ટ્રાન્ઝેક્શન અટકાવી શકે છે.
કામ 3: ખોટી માહિતી સુધારો
જો તમારા પાન કાર્ડમાં નામ, જન્મતારીખ કે ફોટો ખોટો હોય, તો તેને તરત જ સુધારી લો. ખોટી માહિતી આપવા અથવા જાણીજોઈને ખોટો પાન નંબર ભરવા બદલ ₹10,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
કામ 4: નિષ્ક્રિય પાનને સક્રિય કરવું
જો તમારું પાન કાર્ડ પહેલેથી જ નિષ્ક્રિય થઈ ગયું છે, તો તેને ફરીથી સક્રિય કરવા માટે આધાર સાથે લિંક કરો. યાદ રાખો કે કાર્ડ ફરી સક્રિય થવામાં 30 દિવસ જેટલો સમય લાગી શકે છે, તેથી 1 મેની ડેડલાઇનની રાહ ન જુઓ.
કામ 5: ઇ-પાન (e-PAN) નો ઉપયોગ
સરકાર હવે ઇ-પાન (e-PAN) ને વધુ પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. જો તમારું ફિઝિકલ કાર્ડ ખોવાઈ ગયું હોય, તો 1 મે પહેલા ડિજિટલ કોપી ડાઉનલોડ કરી લો જેથી તમારા નાણાકીય કાર્યો કોઈપણ અડચણ વગર ચાલુ રહે.
