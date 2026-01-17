ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

45 કલાક પછી શરૂ થશે આ રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ! અચાનક ભાગ્ય ઉઘડી જશે, દરેક ઈચ્છા પૂરી થશે

Panchgrahi Yog In Makar: શનિની મકર રાશિમાં ગ્રહોનો જમાવડો થઈ રહ્યો છે. આગામી 48 કલાકમાં 2 વધુ ગ્રહો મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. જેનાથી મકર રાશિમાં પંચગ્રહી યોગ બનશે. જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ આ યોગ દુર્લભ છે. જે 4 રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. 
 

Updated:Jan 17, 2026, 09:52 AM IST

19 જાન્યુઆરી 2026થી મકર રાશિમાં ગ્રહોનું મહામિલન થવા જઈ રહ્યું છે. શનિની રાશિમાં એક બે નહીં પરંતુ પાંચ ગ્રહો ભેગા થઈ રહ્યા છે. 17 જાન્યુઆરીએ બુધ ગોચર કરીને મકર રાશિમાં પ્રવેશશે. ત્યારબાદ 18 જાન્યુઆરીએ મકરમાં ચંદ્રમાં આવશે. જ્યારે સૂર્ય, મંગળ અને શુક્ર તો પહેલેથી જ મકર રાશિમાં છે. 5 ગ્રહોના આ અદભૂત મિલનથી 19 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ મકર રાશિમાં પંચગ્રહી યોગ બનશે જે 4 રાશિના જાતકોના ભાગ્યના બંધ તાળા ખોલશે. જાણો કઈ રાશિઓને થઈ શકે છે ફાયદો. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકોને વર્ષ 2026નો આ પહેલો પંચગ્રહી યોગ ભાગ્ય ખોલનારો રહી શકે છે. અનેક સ્ત્રોતોથી પૈસા આવશે. ભૂતકાળમાં કરેલા કામો અને મહેનત હવે તમને ફળ આપશે. ચારેબાજુથી ખુશીઓ આવશે. સુંદર ભવિષ્યની ઝલક પણ જોવા મળી શકે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ પંચગ્રહી યોગ અચાનક ધનલાભ કરાવનારો રહી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પાછા આવશે. બેંક બેલેન્સ વધશે. આર્થિક સમસ્યાઓ ઉકેલાશે. ઘરમાં ખુશીઓ વધશે. કરિયર માટે શુભ સમય છે.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે પંચગ્રહી યોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. નવી નોકરી મળવાના યોગ છે. કારોબારમાં લાભ થશે. ખુબ પ્રગતિ થઈશકે છે. કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. જીવનને નવી દિશા મળશે.   

મકર રાશિ

પંચગ્રહી યોગ મકર રાશિમાં બનશે અને તે આ રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉકેલાશે અને તમારા પક્ષમાં પરિણામ આવી શકે છે. રોકાણ કરી શકો છો. પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક થશે. સન્માન વધશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

