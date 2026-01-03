ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

100 વર્ષ બાદ મકર રાશિમાં બનશે પાવરફુલ પંચગ્રહી યોગ, આ રાશિના જાતકોને થશે અણધાર્યો ધનલાભ

Panchgrahi Yog 2026 : વર્ષ 2026ના પહેલા મહિનામાં એટલે કે જાન્યુઆરીમાં પંચગ્રહી રાજયોગની રચના થવા જઈ રહી છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Jan 03, 2026, 03:12 PM IST

Panchgrahi Yog 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય, મંગળ, બુધ, શુક્ર અને ચંદ્ર મકર રાશિમાં યુતિમાં હશે, જેનાથી પંચગ્રહી યોગ બનશે. શુક્ર 13 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં, મંગળ 16 જાન્યુઆરીએ, બુધ 24 જાન્યુઆરીએ, સૂર્ય 14 જાન્યુઆરીએ અને ચંદ્ર 18 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી 24 જાન્યુઆરીએ પંચગ્રહી રાજયોગ બનશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ

પંચગ્રહી યોગ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સારા નસીબ લાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, જેનાથી ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળશે. આત્મચિંતન તમારા વ્યક્તિત્વમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી બીમારીઓ દૂર થઈ શકે છે. જીવનમાં સતત સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે દૂર થઈ શકે છે. કૌટુંબિક સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે અને ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ રહેશે. 

મીન રાશિ

પંચગ્રહી યોગ મીન રાશિ માટે ઘણી રીતે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના અગિયારમા ભાવમાં પંચગ્રહી રાજયોગ રચાઈ રહ્યો છે. પરિણામે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આત્મવિશ્વાસમાં ઝડપથી વધારો અનુભવી શકે છે. આ સમયગાળો નોકરી કરનારાઓ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. ઘણી લાંબા સમયથી બાકી રહેલી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં મોટી સફળતા અને અણધાર્યો નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. 

મકર રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે પંચગ્રહી યોગ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. તેમના જીવનમાં ખુશીઓ આવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત પણ વધશે જેનાથી તેમના સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં લાભ થશે. આ સમયગાળો નોકરી કરતા લોકો માટે પણ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. તેમને તેમના કામ, પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો માટે પ્રશંસા મળી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

